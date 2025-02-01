شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في الخليل وتحتجز العريس
اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، حفل زفاف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واحتجز العريس وعدة مشاركين نحو ساعة، قبل إطلاق سراحهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فإن قوة إسرائيلية اقتحمت مساء الجمعة، حفل زفاف لعائلة أبو تركي في قاعة صوفيا بمنطقة أم الدالية وسط الخليل.
اقرأ أيضاlist of 4 items
مصريون يتظاهرون أمام معبر رفح رفضا لتهجير فلسطينيين من غزة (فيديو)
الناطق باسم حماس يكشف دلالات توقيت الإعلان عن استشهاد الضيف وقادة القسام (فيديو)
أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وقادة من كتائب القسام (فيديو)
وقامت القوة الإسرائيلية باحتجاز العريس وعدة شبان مشاركين في الحفل نحو ساعة، وأجبرتهم على رفع أيديهم.
وأظهرت تسجيلات متداولة بأن القوة الإسرائيلية قامت بتكسير عدد من السيارات المتوقفة قرب قاعة الحفل.
قوات الاحتلال تداهم حفل زفاف في منطقة ام الدالية جنوبي الخليل وتعتقل العريس وتعتدي على مركبات المواطنين. pic.twitter.com/zZjlqdC9pK
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 31, 2025
وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن اقتحام قاعة الفرح حصل بعد إطلاق نار من أحد الحاضرين في العرس.
ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد أحداث 7 أكتوبر ما أسفر عن استشهاد 894 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
#شاهد | قوات الاحتلال تداهم قاعة أفراح وتعتقل عريساً من داخل حفل زفافه في الخليل pic.twitter.com/dZSrqlnHrx
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 31, 2025