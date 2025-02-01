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شاهد: قوات الاحتلال تقتحم حفل زفاف في الخليل وتحتجز العريس

قوات الاحتلال أثناء اقتحام مناطق في الضفة الغربية
قوات الاحتلال أثناء اقتحام مناطق في الضفة الغربية (الأناضول)
1/2/2025-|آخر تحديث: 1/2/202501:30 AM (توقيت مكة)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، حفل زفاف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واحتجز العريس وعدة مشاركين نحو ساعة، قبل إطلاق سراحهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فإن قوة إسرائيلية اقتحمت مساء الجمعة، حفل زفاف لعائلة أبو تركي في قاعة صوفيا بمنطقة أم الدالية وسط الخليل.

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وقامت القوة الإسرائيلية باحتجاز العريس وعدة شبان مشاركين في الحفل نحو ساعة، وأجبرتهم على رفع أيديهم.

وأظهرت تسجيلات متداولة بأن القوة الإسرائيلية قامت بتكسير عدد من السيارات المتوقفة قرب قاعة الحفل.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن اقتحام قاعة الفرح حصل بعد إطلاق نار من أحد الحاضرين في العرس.

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد أحداث 7 أكتوبر ما أسفر عن استشهاد 894 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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