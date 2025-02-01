شاهد: كتائب القسام تستعد لتسليم 3 أسرى إسرائيليين ضمن صفقة التبادل

تسلم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين، ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي يشمل الإفراج المتبادل عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأفرجت تل أبيب، الخميس، عن 110 أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” سراح 3 إسرائيليين و5 تايلانديين من قطاع غزة.

والتبادل الثاني للأسرى جرى السبت الماضي، حيث شهد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن مواطن أردني و199 فلسطينيا بسجونها.

فيما جرى التبادل الأول مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث شمل الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 من المعتقلين الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.