كتائب القسام تسلّم 3 أسرى إسرائيليين في خان يونس وميناء غزة وسط حضور شعبي (فيديو)

سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأسيرين الإسرائيليين عوفر كالديرون وياردن بيباس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة خان يونس، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى الجارية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر أبلغه بإتمام عملية التسليم، مؤكدًا أن الأسيرين مضيا بسلام في طريقهما إلى قوات الجيش وجهاز “الشاباك” داخل قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه جرى إبلاغ عائلتي الأسيرين بوصولهما إلى قوات الاحتلال، مشددًا على التزام الحكومة بمواصلة الجهود لاستعادة الأسرى والمفقودين جميعهم.

وجرت عملية التسليم وسط حضور مئات الفلسطينيين وانتشار مكثف لعناصر “القسام”، حيث نصبت الكتائب صورا لقادتها الذين قتلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في القطاع.

الأسير الثالث

وفي ميناء غزة، سلّمت كتائب القسام، الأسير الإسرائيلي الثالث كيث سيغال، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

وأظهرت مشاهد بثتها الجزيرة مباشر، تسليم سيغال، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إلى “الصليب الأحمر” وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لعناصر القسام.

وفي الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، تُسلّم القسام 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن 183 فلسطينيا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من فلسطينيي غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.