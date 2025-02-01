تسع دول تُعلن عن تشكيل “مجموعة لاهاي” لدعم فلسطين ومحاسبة إسرائيل

أعلنت 9 دول، مساء الجمعة، تأسيس تحالف دولي جديد باسم “مجموعة لاهاي” لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة.

وتضم المجموعة كلا من جنوب إفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز، وفق بيان مشترك صدر عقب مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي الهولندية.

التزامات عملية لإيقاف الانتهاكات

وأوضح البيان أن دول المجموعة، المصنّفة ضمن دول الجنوب العالمي، ستستند في تحركها إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين. وتعهدت بالدفع نحو محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، لا سيما عبر:

منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في حال وجود خطر واضح باستخدامها في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئ الدول الأعضاء إذا تبين أنها ستسهم في عمليات عسكرية إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومذكّرات التوقيف الدولية، خصوصا تلك الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن الجرائم الإسرائيلية طالت أرواح الفلسطينيين وسبل عيشهم وتراثهم الثقافي، خصوصا في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، لافتا إلى الحصيلة البشرية الكبيرة خلال المواجهات الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يناير/كانون الثاني 2025.

وأكدت الدول التسع استمرارها في اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي إلى الانضمام لـ”مجموعة لاهاي” دعما للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتحقيقا للعدالة والسلام في المنطقة.