مقتل 52 وإصابة العشرات جراء قصف سوق صابرين شمالي أم درمان.. وقوات الدعم السريع تنفي مسؤوليتها (فيديو)

أعلن والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، السبت، مقتل 52 وإصابة العشرات من المدنيين جراء قصف قوات الدعم السريع سوق صابرين وعددا من الأحياء بمنطقة الثورة بمحلية كرري شمالي مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وذكر حمزة أن إجمالي عدد الضحايا من القتلى والمصابين هو 103، مشيرا إلى أنه تجري حاليا عملية البحث عن مصابين آخرين، ووعد بتقديم كل التفاصيل إلى وسائل الإعلام عندما تكتمل الصورة لدى وزارة الصحة.

ونُقل ضحايا القصف إلى مستشفى النو بمدينة أم درمان غربي الخرطوم.

قوات الدعم السريع تنفي مسؤوليتها

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع أنها “لم تستهدف أي مواقع مأهولة بالسكان في أم درمان”، ونفت صلتها بعمليات قصف طالت سوق صابرين، وقالت إن “جميع المقذوفات المدفعية على منطقة الثورات تنطلق من منصات عسكرية للجيش ومليشياته بهدف التغطية على جرائمهم”.

وأضافت قوات الدعم السريع في بيانها “إذ تؤكد قواتنا عدم صلتها بعمليات القصف العشوائي التي تستهدف المواطنين في أم درمان؛ تشير إلى أن عمليات استهداف المدنيين تأتي ضمن مخطط لمليشيات البرهان وفلول النظام القديم خاصة كتائب البراء للتغطية على الفظائع التي ارتكبتها في أم روابة وشمال بحري وقبلها في ود مدني والسوكي والدندر”.

ودعت قوات الدعم السريع “مواطني أم درمان وغيرها للانتباه واليقظة من ألاعيب الجماعات الإرهابية، كما تتوجه بالنداء للجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية للاضطلاع بدورها في حماية المدنيين”.

يُذكر أن الحرب اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل/نيسان 2023، ولم تنجح جهود الوساطة حتى الآن في وقفها.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح الملايين من منازلهم وإغراق نصف السكان في براثن الجوع، وفق المنظمات الدولية.