وصول الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بيتونيا ضمن صفقة التبادل (شاهد)

وصل، صباح اليوم السبت، عدد من الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بلدة بيتونيا، في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 183 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 18 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 111 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي هذه الإفراجات ضمن الصفقة الجارية التي تشمل إطلاق سراح دفعات متتالية من الأسرى الفلسطينيين مقابل إفراج المقاومة عن أسرى إسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت (حماس) سراح الأسيرين ياردين بيباس وعوفر كالديرون، ووصلا إلى الأراضي الإسرائيلية بعدما تسلمهما من الصليب الأحمر.

وفي ميناء مدينة غزة، سلّمت كتائب “القسام” الجناح العسكري لـ(حماس)، الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى “الصليب الأحمر”، وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لعناصر القسام.

الدفعات السابقة

والخميس، تمت الدفعة الثالثة من صفقة التبادل، حيث أطلقت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” سراح 3 إسرائيليين مقابل إفراج تل أبيب عن 110 أسرى فلسطينيين، بالإضافة لإفراج الفصائل الفلسطينية عن 5 تايلانديين خارج الصفقة.

أما الدفعة الثانية فقد تم الإفراج عنها في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث شهد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن مواطن أردني و199 فلسطينيا بسجونها.

فيما جرى تبادل الدفعة الأولى مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير الماضي، حيث شمل الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 من المعتقلين الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.