أردوغان: نرفض كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترفض كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أردوغان قبيل مغادرته تركيا في جولة آسيوية، إن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإنه سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية خلال زياراته الخارجية.

وشدد أردوغان على أنه ” لن يقدر أحد على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي والخالد منذ آلاف السنين، وأنه رغم مؤامرات وألاعيب إسرائيل تستمر عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين، ويسعدنا التزام حماس بوعدها”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن “مقترحات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن غزة التي طرحتها تحت ضغط الإدارة الصهيونية ليس لها أي جانب يستحق الحديث”.