الحكومة اللبنانية الجديدة تستهجن تصريحات نتنياهو بشأن السعودية

أدانت الحكومة اللبنانية الجديدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الاثنين “نستهجن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض المملكة العربية السعودية“.

ووصف سلام تصريحات نتنياهو بأنها تمثل “اعتداءً مستمرًّا على الدول العربية، وتدخلًا في شؤونها الداخلية”.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

وأبدى سلام تأييده دعوة الدولة المصرية إلى عقد قمة عربية طارئة في 27 من فبراير/شباط الجاري، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين دولة وشعبًا والدول العربية الأخرى، وأعرب عن أمله في موقف عربي موحد لوضع حد لمشروعات التدمير والتهجير.