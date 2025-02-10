الفلسطيني رامي سرحان يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل تفجير الاحتلال منزله في مخيم جنين
روى رامي سرحان المواطن الفلسطيني النازح من مخيم جنين، معاناة أسرته من الاقتحام الإسرائيلي للمخيم وهدم منزله وتشريده وأطفاله.
وقال سرحان في لقاء مع الجزيرة مباشر “مكثنا بضعة أيام في البيت خلال الاقتحام، ولكننا فوجئنا في اليوم السادس بجنود الاحتلال يوجهون نداءات صوتية لنا عبر طائرات الدرون ويطالبوننا بسرعة إخلاء البيت ليفجروه”.
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وأضاف أنه “ما إن خرجت من البيت بصحبة أطفالي ومنهم طفلتي المريضة بالقلب وبحاجة ماسة للعلاج، ولحقت بنا زوجتي التي كانت على بعد أمتار من البيت عند عمارة الصفا، قام الاحتلال بتفجيره”.
وأوضح أنه جرى تدمير كل محتويات البيت من أثاث ومتاع وكل شيء داخل البيت عند الساعة 3:30 عصرًا، وهو ما يجعل الرجوع إلى البيت مستحيلًا؛ إذ لم يعد هناك منزل ولا متاع.
وأعرب عن حزنه العميق على ابنته التي تعاني من عدة أمراض أخطرها مرض القلب، وعمرها 4 سنوات وبحاجة ماسة إلى العلاج؛ إذ لم يمد لهم أحد يد المساعدة، ولم يسأل عنهم أحد بعد فقدانهم بيتهم وتشريده هو وعائلته رغم هذه المعاناة، واختتم قائلًا: “ليس لنا إلا الله هو أعلم بحالنا”.