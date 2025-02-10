بحضور ترامب.. متظاهر يرفع علمَي فلسطين والسودان في “السوبر بول” قبل طرحه أرضا (فيديو)

قالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، الاثنين، إن أحد المشاركين في عرض فني بين شوطي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية في مدينة نيو أورلينز، رفع علمَي فلسطين والسودان، وانطلق بهما في ساحة العرض قبل أن يمنعه رجال الأمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضرا في هذه المباراة، وهو أول رئيس يحضر خلال فترة حكمه نهائي دوري كرة القدم الأمريكية “السوبر بول”.

وأضافت الشبكة أن الرجل قفز من منصة العرض، وانطلق رافعا علمَي فلسطين والسودان لنحو 20 ثانية، قبل أن يتدخل رجال الأمن لطرحه أرضا والسيطرة عليه.

أمام أعين ترامب، رفع متظاهر علمي فلسطين والسودان في السوبر بول قبل أن يُطرح أرضًا ويُقمع، وذلك بعد وقت قصير من تصريحاته بأن أمريكا ستشتري غزة وتمتلكها . pic.twitter.com/M5wdZSYC8E — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 10, 2025

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول بدوري كرة القدم الأمريكية، التي تنظم المباراة، أنه لم يكن أحد بفريق الإنتاج على علم بأن هذا الرجل، وهو من بين 400 فرد شاركوا في العرض، يخطط للقيام بهذا العمل، وأشاد بسرعة تدخُّل الشرطة لإيقافه.

وأضافت الشبكة أن دوري كرة القدم الأمريكية قرر لاحقا منع الرجل الذي رفع علمَي فلسطين والسودان من دخول كل ملاعب البطولة.

اهتمام خاص من ترامب

وأشارت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إلى أن ترامب ارتبط بعلاقة خاصة مع كرة القدم الأمريكية منذ صغره، إذ مارس اللعبة عندما كان طالبا في المدرسة الثانوية، وبعد أن دخل مجال الأعمال اشترى أحد الفرق التي تلعب في دوري مغمور منافس لدوري كرة القدم الأمريكية، الذي يُعرف اختصارا باسم “إن إف إل”، ثم باع الفريق لاحقا.

وخلال فترة رئاسته الأولى، وجَّه ترامب انتقادات حادة للاعبي كرة القدم الأمريكية الذين ينحنون أثناء النشيد الوطني على إحدى الركبتين، تعبيرا عن رفضهم العنصرية في الملاعب الأمريكية.

وشارك ترامب بنفسه في إجراء القرعة قبل المباراة، لتحديد الجهة التي سيبدأ منها كل فريق في الملعب، والتقى مجموعة من عائلات ضحايا الهجوم الذي تعرضت له مدينة نيو أورلينز في الحي الفرنسي في ليلة رأس السنة الجديدة.