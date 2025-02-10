هاجر بركوس.. فرنسية طردها القاضي من قاعة المحكمة بسبب حجابها (فيديو)

روت الفرنسية هاجر بركوس، رئيسة جمعية “أصدقاء فلسطين“، تفاصيل طردها من قبل قاضٍ فرنسي خلال حضورها في قاعة محكمة بمدينة نيس جنوب شرقي فرنسا.

وقالت هاجر للجزيرة مباشر إنها توجهت، يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة لدعم إحدى زميلاتها والتضامن معها في محاكمتها بتهمة التحريض على الكراهية، لأنها دعت إلى مقاطعة مطعم يُزعم أن “مديريه صهاينة”.

وأوضحت هاجر أنها كانت تجلس في قاعة المحكمة عندما دخل القاضي وطلب منها المغادرة فورا وهو يصرخ “أنتِ التي ترتدين الحجاب، غادري القاعة الآن، لأنه من غير الممكن التعرف عليك ولا يمكن تحديد هويتك”.

وأضافت هاجر (31 عامًا) أنها أتت لحضور الجلسة فقط ولم تفعل شيئا، لكنه أجابها بأنه لا يهتم لذلك. وفي تلك اللحظة، حضر 4 من أفراد الشرطة، واصطحبوها إلى خارج القاعة.

وتابعت هاجر “أدركت أنه اليوم وفي عام 2025، كنت ضحية للتمييز من قِبل قاض، وهو شخص من المفترض أن يطبّق القانون ويحترم قيم الجمهورية، وقيم الحرية والأخوة والعدالة، والقيم العلمانية”.

وأعربت هاجر عن شعورها بالصدمة بعد طردها دون سبب، وأضافت “لم يكن لديَّ حتى الوقت للرد أو الدفاع عن نفسي، وانتهى بي الأمر إلى إخباره أنه لا يمثل الجمهورية”.

وأردفت “سألني أحد عملاء المخابرات الإقليمية خارج قاعة المحكمة عما إذا كنت قد فعلت أمرا ما أو إن كنت أعرف القاضي، وعندما قلت له إنني لا أعرفه، صُدم هو أيضا بشدة”.

أما عن الإجراءات القانونية التي ستتخذها هاجر، فقد أكدت أنها لن تسمح بهذا النوع من “الأعمال التمييزية والعنصرية”، وأنها قررت الاعتراض على ما فعله القاضي والتواصل مع السلطات المختصة، و”عدم منحه فرصة أخرى لتكرار نفس الفعل والسلوك مع أشخاص آخرين”، على حد وصفها.

وأضافت “اليوم أنا، وغدا أشخاص آخرون، وهذا يجب أن يتوقف. يتعيَّن علينا القضاء على هذا النوع من العقلية التمييزية، وأن نقول: كفى للتمييز وكراهية الإسلام”.