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أريزونا.. تحطم طائرة يملكها مغنٍّ أمريكي ومصرع قائدها وإصابة آخرين (فيديو)

اصطدام مروع في مطار سكوتسديل

الطائرة تحطمت بعد أن خرجت عن مسارها واصطدمت بطائرة أخرى متوقفة
مدة الفيديو 00 دقيقة 49 ثانية 00:49
11/2/2025-|آخر تحديث: 11/2/202512:40 PM (توقيت مكة)

أعلنت سلطات مطار سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية إغلاق المطار بعد أن انحرفت طائرة صغيرة، يملكها المغنّي فينس نيل عضو فريق “موتلي كرو”، عن مسارها على ممر الهبوط، واصطدمت بطائرة متوقفة؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأفادت سلطات المطار بأنه تم نقل المصابين للعلاج في مستشفى قريب، وبينهم اثنان في حالة خطرة.

وكانت طائرة الركاب الصغيرة قادمة من مدينة أوستن بولاية تكساس، ولم يكن فينس نيل نفسه على متنها.

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وأكد فريق “موتلي كرو” في منشور على منصة إكس وفاة قائد الطائرة، وإصابة مساعده واثنين آخرين.

سلطات مطار "سكوتسديل" قررت إعلاقه بعد الحادث
سلطات مطار سكوتسديل قررت إغلاقه بعد الحادث (رويترز)

سبب وقوع الحادث

وقالت كيلي كويستر، منسقة حركة الطيران بمطار سكوتسديل في مؤتمر صحفي إنه “يبدو أن جهاز الهبوط الرئيسي الأيسر فشل عند الهبوط”، وهو ما أسفر عن وقوع الحادث.

وأكدت عمدة سكوتسديل، ليزا بوروفسكي، في بيان مصرع فرد على الأقل جراء تصادم طائرتين على المدرج في مطار سكوتسديل.

يذكر أن أكثر من 60 شخصا قتلوا في العاصمة الأمريكية واشنطن بتصادم طائرة ركاب محلية تابعة لشركة “أمريكان إيرلاينز” وطائرة هليكوبتر من طراز “بلاك هوك” تابعة للجيش الأمريكي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وسقطت الطائرتان في نهر بوتوماك بعد تصادمهما في الجو بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.

المصدر : إيه بي سي نيوز + فوربس

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