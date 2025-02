أريزونا.. تحطم طائرة يملكها مغنٍّ أمريكي ومصرع قائدها وإصابة آخرين (فيديو)

أعلنت سلطات مطار سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية إغلاق المطار بعد أن انحرفت طائرة صغيرة، يملكها المغنّي فينس نيل عضو فريق “موتلي كرو”، عن مسارها على ممر الهبوط، واصطدمت بطائرة متوقفة؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأفادت سلطات المطار بأنه تم نقل المصابين للعلاج في مستشفى قريب، وبينهم اثنان في حالة خطرة.

وكانت طائرة الركاب الصغيرة قادمة من مدينة أوستن بولاية تكساس، ولم يكن فينس نيل نفسه على متنها.

وأكد فريق “موتلي كرو” في منشور على منصة إكس وفاة قائد الطائرة، وإصابة مساعده واثنين آخرين.

وقالت كيلي كويستر، منسقة حركة الطيران بمطار سكوتسديل في مؤتمر صحفي إنه “يبدو أن جهاز الهبوط الرئيسي الأيسر فشل عند الهبوط”، وهو ما أسفر عن وقوع الحادث.

NEW VIDEO: A local business gave @abc15 footage of the plane crash at the Scottsdale Airport. There are two clips they shared and gave us permission to use as we report on this tragic crash. Look for updates on @abc15 ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/uZpXpvq1rU

— Ashley Holden (@ashleyvholden) February 11, 2025