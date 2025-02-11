أريزونا.. تحطم طائرة يملكها مغنٍّ أمريكي ومصرع قائدها وإصابة آخرين (فيديو)

أعلنت سلطات مطار سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية إغلاق المطار بعد أن انحرفت طائرة صغيرة، يملكها المغنّي فينس نيل عضو فريق “موتلي كرو”، عن مسارها على ممر الهبوط، واصطدمت بطائرة متوقفة؛ مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأفادت سلطات المطار بأنه تم نقل المصابين للعلاج في مستشفى قريب، وبينهم اثنان في حالة خطرة.

لقي طيار مصرعه وأصيب أربعة آخرون إثر تصادم طائرتين في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا إحداهما مملوكة لعضو في فرقة Mötley Crüe

وفقًا لمسؤولي المطار انحرفت طائرة صغيرة قادمة من أوستن عن المدرج واصطدمت بأخرى وسط ترجيحات بعطل في العجلة الرئيسية اليسرى أثناء الهبوط بحسب وسائل إعلام محلية pic.twitter.com/htEiIvoaWC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2025

وكانت طائرة الركاب الصغيرة قادمة من مدينة أوستن بولاية تكساس، ولم يكن فينس نيل نفسه على متنها.

وأكد فريق “موتلي كرو” في منشور على منصة إكس وفاة قائد الطائرة، وإصابة مساعده واثنين آخرين.

سبب وقوع الحادث

وقالت كيلي كويستر، منسقة حركة الطيران بمطار سكوتسديل في مؤتمر صحفي إنه “يبدو أن جهاز الهبوط الرئيسي الأيسر فشل عند الهبوط”، وهو ما أسفر عن وقوع الحادث.

NEW VIDEO: A local business gave @abc15 footage of the plane crash at the Scottsdale Airport. There are two clips they shared and gave us permission to use as we report on this tragic crash. Look for updates on @abc15 ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/uZpXpvq1rU — Ashley Holden (@ashleyvholden) February 11, 2025

وأكدت عمدة سكوتسديل، ليزا بوروفسكي، في بيان مصرع فرد على الأقل جراء تصادم طائرتين على المدرج في مطار سكوتسديل.

يذكر أن أكثر من 60 شخصا قتلوا في العاصمة الأمريكية واشنطن بتصادم طائرة ركاب محلية تابعة لشركة “أمريكان إيرلاينز” وطائرة هليكوبتر من طراز “بلاك هوك” تابعة للجيش الأمريكي في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وسقطت الطائرتان في نهر بوتوماك بعد تصادمهما في الجو بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن.