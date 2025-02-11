أعادت كابوس “زلزال الحوز” إلى الأذهان.. هزة أرضية تضرب شمال المغرب وتثير الهلع

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بقوة 5.1 درجات وقع بالقرب من مدينة القصر الكبير في شمال المغرب اليوم الثلاثاء.

من جانبه أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب بأن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.2 درجات ووقعت في إقليم وزان.

وأضاف المعهد أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا، موضحا أن مركز الهزة الأرضية، التي وقعت حوالي الساعة 11:48 مساء بالتوقيت المحلي تم تسجيله في قرية بريكشة، وهي من ضواحي مدنية وزان.

وقالت السلطات المحلية لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الزلزال لم يخلف أي خسائر.

سكان الرباط والدار البيضاء شعروا به

وشعر سكان مدن مغربية بقوة الزلزال، منها الرباط وسلا والدار البيضاء وفاس، وكان الشعور به أشد في منطقة شمال المغرب، وهرع بعض السكان إلى الشارع خوفا من تأثير الزلزال.

هلع في #المغرب والسبب: زلزال جديد.. ضرب مناطق عدة بقوة 5.2 ريختر وأرعب سكانها من تكرار مأساة "زلزال الحوز" pic.twitter.com/4HRvmSHPxQ — blinx (@BlinxNow) February 11, 2025

وكان زلزال بقوة 6.8 درجات قد هزّ منطقة الحوز وسط المغرب في 8 سبتمبر/أيلول من عام 2023 مخلفا أكثر من 2900 قتيل، وألحق أضرارا بالبنية التحتية جنوبي مراكش. وكان ذلك الزلزال هو الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960.

وضرب الزلزال، الذي كان بقوة 7 درجات، مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة ووارززات (وسط) وتارودانت (جنوب)؛ مخلفا دمارا واسعا.

ووفق إحصاءات رسمية، بلغ عدد المتضررين من الزلزال آنذاك 2.8 مليون نسمة، وبلغ عدد القرى المتضررة 2930، وهو ما يمثل ثلث قرى المنطقة.