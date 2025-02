أعادت كابوس “زلزال الحوز” إلى الأذهان.. هزة أرضية تضرب شمال المغرب وتثير الهلع (شاهد)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بقوة 5.1 درجات وقع بالقرب من مدينة القصر الكبير في شمال المغرب اليوم الثلاثاء.

من جانبه أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب بأن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.2 درجات ووقعت في إقليم وزان.

#Earthquake (#زلزال) possibly felt 20 sec ago in #Morocco. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Ca42u7surb

— EMSC (@LastQuake) February 10, 2025