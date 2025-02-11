مسؤول بالاتحاد الإفريقي يصف الحرب السودانية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم

وصف رئيس اللجنة المعنية بالسودان في الاتحاد الإفريقي، محمد بن شمباس، الحرب الأهلية السودانية بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وقال شمباس على منصة إكس اليوم الثلاثاء “الحرب عرقلت إمكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وأدّت إلى نقص في الغذاء وفاقمت الجوع”.

وأضاف “الأطفال والنساء يتعرضون لانتهاكات متواصلة، والمُسنون والمرضى يفتقرون إلى المساعدة الطبية”.

وحذر المسؤول بالاتحاد الإفريقي من أن هذه الحرب تترك مئات الآلاف من الأطفال يعانون سوء التغذية.

من جهته، أفاد المسؤول المعني برعاية الأطفال في الاتحاد الإفريقي ولسون ألميدا أداو، في منشور على إكس، بأن حالات استقبال أشخاص في المستشفيات يعانون سوء التغذية ازدادت بنسبة 44% العام الماضي، مع تلقّي أكثر من 431 ألف طفل العلاج.

وأضاف أدوا أنهم يشهدون “تقارير عن انتهاكات خطيرة، تشمل هجمات على المدارس والمستشفيات، والتجنيد الإجباري للأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية”.

ويسيطر الجيش السوداني على شمال البلاد، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أجزاء إقليم دارفور، واتهمتها الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بمنع وصول المساعدات.

ويخوض الجيش السوداني، منذ إبريل/نيسان 2023، حربًا ضد قوات الدعم السريع في نزاع أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، حسب الاتحاد الإفريقي ولجنة الإنقاذ الدولية.