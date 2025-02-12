حماس تدعو إلى حراك عالمي ضد مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى الخروج في مسيرات وفعاليات تضامنية حاشدة، في كلّ المدن والساحات حول العالم، رفضاً وتنديداً بمخططات تهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه، ودعماً وتأييداً لحقوقه الثابتة والمشروعة في الدفاع عن أرضه، وفي مقدّمتها حقّه في الحريّة والاستقلال، وتقرير المصير، والتخلّص من الاحتلال”.

وأشادت حركة (حماس)، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، “بكلّ المواقف العالمية المؤيّدة والداعمة والمتضامنة مع شعبنا في قطاع غزَّة، ووقف العدوان عليه، وإنهاء الاحتلال لأرضه”.

ودعت (حماس) إلى “أن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة حراكاً عالمياً، تُحشد فيه المواقف، وترفع فيه الأصوات عالياً ضدّ مخططات التهجير والترحيل القسري، التي ينادي بها الاحتلال وداعموه”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر، في أكثر من لقاء صحفي، خطته التي طرحها لقطاع غزة، التي تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع، وتهجير سكانه إلى الأردن ومصر.

وذكر ترامب أنه، بموجب خطته، لن يكون بمقدور أهل قطاع غزة العودة إليه بعد إعادة إعماره، فيما سيسعى لتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

رفض عربي ودولي لخطة ترامب

وفي السياق ذاته أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني، الأربعاء “وحدة الموقفين المصري والأردني” بشأن قطاع غزة، وذلك غداة لقاء في واشنطن جمع ملك الأردن وترامب.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان الأربعاء إن “الزعيمين أكدا على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية”.

إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء سكانه

كما أكد الزعيمان أهمية “بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الزعيمين أكدا “موقفهما المشترك الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين”.

ودعا الأزهر، في بيان أصدره الأربعاء، “قادة العرب والمسلمين وشرفاء العالم وحكماءه إلى رفض مخططات التهجير التي تستهدف طمس القضية الفلسطينية”.

وقال الأزهر في بيان، “إنه يدعو لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة شريطة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه”.

وكانت مجموعة من الدول الأوروبية الكبيرة، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أكدت رفضها خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس خطة ترامب بأنها “فضيحة” نظرا إلى حجم الدمار والمعاناة هناك، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي.