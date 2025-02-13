أبو زهري: ليس أمام الاحتلال خيار سوى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (شاهد)

قال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، إنه ليس أمام الاحتلال الإسرائيلي أي خيار سوى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والالتزام بصفقة تبادل الأسرى كما جرى التوصل إليها.

وأكد أبو زهري، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن الحركة ترفض التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فتح ما وصفه بـ”أبواب الجحيم” على غزة، في حال عدم الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين يوم السبت المقبل.

ووصف أبو زهري، هذه التهديدات بأنها “غبية” ولا تخيف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن غزة لن تكون للاحتلال، وأن الفلسطينيين يشعرون بالعزة والكرامة في مواجهة هذه الضغوط.

تأجيل تسليم الأسرى

وأوضح أبو زهري أن قرار تأجيل تسليم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين، الذي كان مقررًا يوم السبت المقبل، جاء نتيجة عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، واستمراره في قتل الفلسطينيين، خاصة في رفح، مع مواصلة هدم المنازل وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن حماس تعاملت بمرونة لإعطاء فرصة للوسطاء، خصوصًا من مصر وقطر، للضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق، مشددًا على أن تنفيذ الصفقة هو الخيار الوحيد أمام إسرائيل، وأن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو سيجد نفسه في النهاية مضطرًّا للالتزام بها، على حد وصفه.

إدارة غزة

وشدد أبو زهري على أن إدارة قطاع غزة مسألة فلسطينية خالصة، مؤكدًا رفض الحركة لأي إملاءات إسرائيلية أو أمريكية بشأن مستقبل القطاع، مبديا في الوقت ذاته انفتاح حماس على جميع الأفكار الوطنية، بما في ذلك تشكيل حكومة توافق وطني تدير الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن الحركة لن تكون عقبة أمام جهود إعادة الإعمار، لكنها ترفض أن تكون هذه الجهود غطاءً لتهجير السكان أو فرض ترتيبات سياسية تخدم الاحتلال.

إشادة بالموقف العربي

وأشاد أبو زهري بالمواقف العربية، خاصة المصرية والأردنية، الرافضة لمخططات تهجير سكان غزة. واعتبر هذه المواقف خطوة مهمة لمواجهة السياسات الإسرائيلية والأمريكية، داعيًا إلى تعزيز التعاون العربي لمساندة الفلسطينيين.

وأكد أن حماس تدعم جهود إعادة إعمار القطاع، بشرط ألا تكون على حساب حقوق السكان أو مقدمة لفرض تغييرات ديمغرافية.

واختتم أبو زهري تصريحاته بالتأكيد على التزام حماس بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى كما تم توقيعه، داعيا الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاق، بدلًا من التلويح بالتهديدات التي تزيد تعقيد الوضع.

وأكد أن لغة الغطرسة والاستعلاء لم تعد تجدي مع الشعب الفلسطيني، الذي أثبت صموده في وجه العدوان المستمر طوال فترة الحرب.