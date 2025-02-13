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السودان.. البرهان يؤكد استمرار “حرب الكرامة” حتى “دحر التمرد”

البرهان قال إنه يثمن التفاف الشعب حول قواته المسلحة
البرهان قال إنه يثمن التفاف الشعب حول قواته المسلحة (رويترز)
13/2/2025

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس “استمرار القوات المسلحة في حرب الكرامة حتى دحر التمرد”.

وقال مجلس السيادة في منشور على منصة إكس الخميس إن البرهان، خلال لقاء مع الضباط والجنود في منطقة بحري العسكرية، أكد أنه “يثمن تضحيات الشعب السوداني والتفافه حول قواته المسلحة”.

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وقدم قائد منطقة بحري العسكرية وسلاح الإشارة تقييما شاملا لسير العمليات العسكرية، التي يخوضها الجيش ضد قوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من السودان.

وكان البرهان أعلن مؤخرا أن قوات الجيش أصبحت بالقرب من منطقة سوبا على النيل الأزرق جنوب مدينة الخرطوم، مؤكدًا أنها ستواصل معاركها مع قوات الدعم السريع حتى تطردها من كل أرض السودان.

تقدم الجيش على عدة محاور

وتمكن الجيش السوداني  في الأسابيع القليلة الماضية من إحراز تقدم في العاصمة الخرطوم على محاور عدة، واقترب من القصر الرئاسي.

وتراجعت قوات الدعم السريع بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن تفوق عليها الجيش بقدراته الجوية وقواته البرية المدعومة بقوات شبه نظامية متحالفة معه.

جنود من الجيش السوداني يحتفلون بالتقدم في شمال بحري
جنود من الجيش السوداني يحتفلون بالتقدم في شمال بحري (رويترز)

وكان البرهان قد قال في اجتماع مع قوى سياسية متحالفة مع الجيش في بورتسودان السبت إنه سيعمل على تشكيل حكومة تصريف أعمال بعد استكمال السيطرة على الخرطوم.

وأشار البرهان إلى أن “الغرض منها إعانة الدولة لإنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية والمتمثلة في تطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين”.

وأدت الحرب، التي اندلعت في إبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني ودخول البلاد في “أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق”، وفق منظمة “لجنة الإنقاذ الدولية” غير الحكومية.

ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد في جميع أنحاء السودان، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر : تويتر + رويترز

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