السودان.. البرهان يؤكد استمرار “حرب الكرامة” حتى “دحر التمرد”

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، “استمرار القوات المسلحة في حرب الكرامة حتى دحر التمرد”.

وقال مجلس السيادة في منشور على منصة “إكس”، الخميس، إن البرهان خلال لقاء مع الضباط والجنود في منطقة بحري العسكرية، أكد أنه “يثمن تضحيات الشعب السوداني والتفافه حول قواته المسلحة”.

وقدم قائد منطقة بحري العسكرية وسلاح الإشارة تقييما شاملا لسير العمليات العسكرية، التي يخوضها الجيش ضد قوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من السودان.

⭕️ في زيارة لمنطقة بحري العسكرية وسلاح الإشارة – رئيس مجلس السيادة القائد العام يؤكد استمرار القوات المسلحة في حرب الكرامة حتى دحر التمرد. بحري ١٣-٢-٢٠٢٥م pic.twitter.com/z9VNv34DIS — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) February 13, 2025

وكان البرهان أعلن مؤخرا أن قوات الجيش أصبحت بالقرب من منطقة سوبا على النيل الأزرق جنوب مدينة الخرطوم، مؤكدًا أنها ستواصل معاركها مع قوات الدعم السريع حتى تطردها من كل أرض السودان.

تقدم الجيش على محاور عدة

وتمكن الجيش السوداني في الأسابيع القليلة الماضية من إحراز تقدم في العاصمة الخرطوم على محاور عدة، واقترب من القصر الرئاسي.

وتراجعت قوات الدعم السريع بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن تفوق عليها الجيش بقدراته الجوية وقواته البرية المدعومة بقوات شبه نظامية متحالفة معه.

وكان البرهان قد قال في اجتماع مع قوى سياسية متحالفة مع الجيش في بورتسودان، السبت، إنه سيعمل على تشكيل حكومة تصريف أعمال بعد استكمال السيطرة على الخرطوم.

وأشار البرهان إلى أن “الغرض منها إعانة الدولة لإنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية والمتمثلة في تطهير كل السودان من هؤلاء المتمردين”.

وأدت الحرب، التي اندلعت في إبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني ودخول البلاد في “أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق”، وفق منظمة “لجنة الإنقاذ الدولية” غير الحكومية.

ويعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد في أنحاء السودان جميعه، وفقا للأمم المتحدة.