الكويت تعلن ضبط تشكيل عصابي دولي متورط بتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، ضبط تشكيل عصابي دولي من جنسية آسيوية متورط بتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة على أبراج اتصالات ومصارف في البلاد.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان “ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات، قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال”.

وذكرت الداخلية الكويتية في بيانها، أن أفراد التشكيل، استخدموا أجهزة إلكترونية متطورة ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة.

في إنجاز جديد لرجال الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحبط هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في الكويت • ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية تورط في الهجمات.

• قاموا بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف… pic.twitter.com/eQPhdRiqy2 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 13, 2025

ورود بلاغات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية، وباشرت الفرق الأمنية المختصة على الفور، عمليات البحث والتحري.

وتبيّن وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكّنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال.

وقال بيان الداخلية الكويتية “من خلال أجهزة تتبع الإشارة، تم تحديد مصدر الإشارات المشتبه بها من قبل الفريق المختص، والتي تبين أنها صادرة من إحدى المركبات في منطقة الفروانية”.

وانتقلت الفرق الأمنية إلى الموقع المحدد، حيث تم رصد المركبة المشبوهة، وأثناء الاقتراب منها، لوحظ تأثر شبكة الهواتف المحمولة، مع سماع أصوات أجهزة إلكترونية من داخلها، وتم ضبط سائق المركبة، وهو من الجنسية الصينية.

وزارة الداخلية: ضبط تشكيل عصابي دولي من جنسية آسيوية متورط بتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة على أبراج اتصالات ومصارف في البلاد – أكدت التزامها التام بالتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني ضمن استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع… pic.twitter.com/CMauVwGYYn — كونا KUNA (@kuna_ar) February 13, 2025

ضبط أجهزة إلكترونية

وأضاف البيان أنه تم ضبط الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته، وتم التحفظ عليها، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقرّ إقامته، عُثر على أجهزة إضافية ووسائل فنية تُستخدم في تحليل البيانات المخترقة.

وخلال التحقيق، أقرّ المتهم بمشاركته مع آخرين في اختراق شبكات الاتصالات وإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بهدف النصب والاحتيال.

وقال البيان “بعد استكمال عمليات البحث والتحري، تم تحديد هويات باقي أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، كما أظهرت نتائج الاستعلام أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية”.

وأشار بيان الداخلية الكويتية إلى أنه، تمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني كجزء أساسي من استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع.