جنين.. مسيّرة إسرائيلية تقصف مركبة فلسطينية ومقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال (فيديو)

قصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة، اليوم الخميس، مركبة فلسطينية في الحي الشرقي بمدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، قصفت اليوم الخميس، مركبة في الحي الشرقي بمدينة جنين، ولم يبلغ عن وجود إصابات.

وقالت الوكالة الفلسطينية “يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الربع والعشرين على التوالي، مخلّفا 25 شهيدًا وعشرات الإصابات”.

المقاومة تتصدى للاحتلال

يأتي ذلك في وقت تتصدى فيه المقاومة الفلسطينية للاحتلال، إذ اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية، بحسب ما وثقت مقاطع فيديو متداولة.

وكشفت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها تصدت للعدوان، وقالت سرايا القدس -كتيبة جنين “استهدفنا بالرصاص قوة مشاة صهيونية خلال محاولتها التمركز في منزل بالحي الشرقي وحققنا إصابات مؤكدة”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بشمال الضفة الغربية، وسط سماع أصوات تبادل لإطلاق النار، وتفجيرات بين الحين والآخر.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات في الضفة الغربية، تركزت في مدينة نابلس، واعتقل عددا من المواطنين.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير الماضي.

وبالتزامن مع حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر عن مقتل 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.