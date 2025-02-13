حماس: لن نسمح للاحتلال بتحقيق أهدافه من خلال التهديد وسنراقب سلوكه في الساعات المقبلة (فيديو)

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، أن الحركة جاهزة لاستئناف عملية تسليم الأسرى يوم السبت المقبل شريطة أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماته المتفق عليها.

وشدد القانوع في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الخميس، على أن (حماس) لن تسمح للاحتلال بتحقيق أهدافه من خلال التهديد أو المراوغة في المفاوضات، مؤكدًا أن ما فشل الاحتلال في تحصيله بالعمليات العسكرية لن يحققه بهذه الأساليب.

وأشار الناطق باسم (حماس) إلى التزام الحركة بالجدول الزمني للاتفاق الموقع، وأنها ستراقب سلوك الاحتلال خلال الساعات الـ48 المقبلة لضمان سير الأمور كما هو مخطط لها.

كما أعرب القانوع عن اهتمام (حماس) بإنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تتضمن إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لإغاثة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية هذه المرحلة في تخفيف معاناة الفلسطينيين ودعم صمودهم.

وأعلنت (حماس) الاثنين، تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين حتى توقف تل أبيب انتهاكاتها وتلتزم بالبروتوكول الإنساني للاتفاق، وتضمنت الخروقات إعاقة دخول متطلبات الإيواء والوقود وآليات رفع الأنقاض وتأخير دخول الأدوية والمستلزمات الصحية.

والخميس، نقلت “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري نجاح جهود مصرية قطرية في تذليل عقبات استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، والتزام (حماس) وإسرائيل بتنفيذ الهدنة، دون تفاصيل، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى التوصل إلى تفاهمات، مشيرًا إلى أن التقارير حول ذلك هي أخبار كاذبة.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن تبادل أسرى بين (حماس) وإسرائيل في 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، تحت وساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.