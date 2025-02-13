حماس: سننفذ الاتفاق في مواعيده المقررة وسنراقب مدى التزام الاحتلال بتنفيذه (شاهد)

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، أن الحركة ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مواعيده المقررة، مشددًا على أن حماس ستراقب مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف قاسم، في تصريحات للجزيرة مباشر، اليوم الخميس، أن الاحتلال يحاول التنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، مستغلًّا تصريحات ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

واعتبر المتحدث باسم حماس، أن حديث ترامب عن التهجير يُمثل انحيازًا لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا تقدير الحركة لمواقف مصر والأردن والسعودية وكل الدول الرافضة لسياسة التهجير.

وأكدت حركة حماس، في بيان، اليوم أيضا، أن وفدها أجرى مباحثات في القاهرة وصفتها بأنها “إيجابية”، مشيرةً إلى أن الوسطاء في مصر وقطر تعهدوا بمتابعة تنفيذ الاتفاق وإزالة العقبات التي تعترضه.