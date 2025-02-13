صور لاستعدادات إدخال بيوت متنقلة إلى غزة.. ومكتب نتنياهو ينفي (فيديو)

أظهرت صور متداولة من أمام بوابات معبر رفح، على الجانب المصري، استعدادات لإدخال بيوت متنقلة وجرافات إلى قطاع غزة.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه لن يتم إدخال بيوت متنقلة (كرفانات) ولا معدات ثقيلة إلى قطاع غزة، فضلا عن عدم السماح بإدخال بضائع من معبر رفح.

يأتي ذلك رغم أنباء متواترة عن حدوث انفراجة نحو ضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، والساري بين تل أبيب وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكتب عومر دوستري، المتحدث باسم نتنياهو، عبر منصة إكس “كما أوضحنا عدة مرات: لن يتم إدخال الكرفانات (البيوت المتنقلة) ولا المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، ولا يوجد تنسيق بهذا الخصوص”.

وأضاف “وبموجب الاتفاق أيضا، لن يُسمح بإدخال أي بضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح”.

כפי שכבר הבהרנו לא אחת: אין הכנסת קראוונים או כלים כבדים לרצועת-עזה, ולא קיים תיאום לכך.

כמו כן, בהתאם להסכם – אין הכנסת סחורות כלל דרך מעבר רפיח לרצועת-עזה. — עומר דוסטרי – Omer Dostri (@omerdos) February 13, 2025

اتصالات مكثفة لضمان تنفيذ الاتفاق

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أن وفدها برئاسة خليل الحية عقد اجتماعات في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري، لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خاصة في ظل الخروقات الإسرائيلية.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن الاتصالات والاجتماعات ركزت على تطبيق بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بتأمين إيواء سكان قطاع غزة، وإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة بشكل عاجل، إلى جانب ضمان تدفق المستلزمات الطبية والوقود والمساعدات الإغاثية.

وأكدت حماس أن المباحثات سادتها أجواء إيجابية، مشيرة إلى أن الوسطاء في مصر وقطر أكدوا التزامهم بمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإزالة العقبات التي تعرقل تطبيق بنوده، مع تأكيد الحركة على التزامها باستمرار تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.