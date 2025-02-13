عبد الملك الحوثي: لن نتردد في التدخل العسكري إذا نفذ ترامب تهديده لغزة

أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة (أنصار الله) الحوثي، الخميس، أن جماعته لن تتردد في التدخل العسكري في حال نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل خطة تهجير أهالي غزة بالقوة.

وأكد الحوثي في كلمة له: “لن نتردد في استهداف العدو الإسرائيلي والأمريكي معاً وسنرقب مسار تنفيذ الاتفاق في غزة”.

وأضاف الحوثي: “أدعو القوات المسلحة (اليمنية التابعة له) أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل العسكري في حال أقدم ترامب على تنفيذ تهديداته”.

وتابع: “في هذه الحالة (تهجير غزة) سنتحرك في أداء مسؤوليتنا الجهادية للتصدي للعدو الأمريكي والإسرائيلي والنصرة للشعب الفلسطيني كما فعلنا في مواجهة جريمة القرن”، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الذي استمر نحو 16 شهرا على قطاع غزة.

واتهم الحوثي، واشنطن بتشجيع تل أبيب على المماطلة والإخلال بالتزاماتها الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا سيما الإنسانية منها، مثل إدخال خيام و”كرفانات” لإيواء الفلسطينيين.

وأشار الحوثي إلى أن “هناك كميات محدودة وضئيلة دخلت من الخيام قد لا تلبي سوى 8 بالمئة من الاحتياج الكامل للفلسطينيين في غزة”.

وأكد أن “هناك التزاما ووفاء من قبل حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام، وفصائل المقاومة فيما يتعلق باستحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق غزة، والعدو الإسرائيلي لم يفِ بكامل الاستحقاقات”.

كما تطرق إلى مسألة نقل الجرحى الفلسطينيين المتفق على خروجهم من غزة للعلاج من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر بالقول: “هناك تعنّت إسرائيلي بهذا الخصوص أيضا”.

وأعلنت (حماس) الاثنين، تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين حتى توقف تل أبيب انتهاكاتها وتلتزم بالبروتوكول الإنساني للاتفاق، وتضمنت الخروقات إعاقة دخول متطلبات الإيواء والوقود وآليات رفع الأنقاض وتأخير دخول الأدوية والمستلزمات الصحية.

والخميس، نقلت “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري نجاح جهود مصرية قطرية في تذليل عقبات استكمال اتفاق وقف إطلاق النار، والتزام (حماس) وإسرائيل بتنفيذ الهدنة، دون تفاصيل، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى التوصل إلى تفاهمات، مشيرًا إلى أن التقارير حول ذلك هي أخبار كاذبة.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن تبادل أسرى بين (حماس) وإسرائيل في 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، تحت وساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.