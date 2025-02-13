عشية “مؤتمر ميونيخ للأمن” مصابون بحادث دهس بينهم إصابات خطرة (فيديو)

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إن حادث دهس وقع في مدينة ميونيخ، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة الألمانية، إصابة 28 شخصا بحادث الدهس، وقالت إن سائق السيارة لاجئ أفغاني عمره 24 عاما.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بعضهم إصاباتهم خطرة.

“هجوم مفترض”

ورجّحت السلطات الألمانية أن يكون سائق السيارة دهس حشدا من الناس عمدا. وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر للصحفيين “يبدو أنه كان هجوما”.

وتستعد المدينة الواقعة في جنوب ألمانيا لاستضافة مؤتمر أمني رفيع المستوى، إذ من المقرر أن يحضر المؤتمر (مؤتمر ميونيخ للأمن) نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن على الشرطة تحديد ما إذا كان سائق السيارة المستخدمة -وهي من طراز ميني كوبر- قادها عمدا في الحشد أم اختلط عليه الأمر بين دواستي الوقود والمكابح.

الحادث وقع على طريق رئيسي

وأصيب في الحادثة بعض المشاركين في مظاهرة مرتبطة بإضراب نظمته نقابة فيردي، وفقا لقناة بي آر الألمانية، لكن النقابة قالت إنها ليست لديها أي معلومات عن الحادثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة من طراز “ميني كوبر” دهست حشدا من العمال المضربين من اتحاد فيردي، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع.

إلقاء القبض على السائق

وذكرت الشرطة في منشور لاحق أنه تم “إلقاء القبض على سائق المركبة ولم يعد يشكل أي خطر”.

ومن المتوقع أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يبدأ غدا الجمعة.

وتجري الشرطة الألمانية عملية واسعة بالقرب من محطة القطار المركزية في مدينة ميونيخ.