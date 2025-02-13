“غزة ليست للبيع”.. مظاهرات في تايمز سكوير ضد خطة ترامب لتهجير سكان غزة

نظمت حركة الشباب الفلسطينيين في نيويورك، مساء الأربعاء، مظاهرة ضخمة بالتنسيق مع مئات الناشطين الأمريكيين المناهضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والرافضين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع.

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في ميدان تايمز سكوير في مانهاتن وسط نيويورك للاحتجاج على ما وصفوه بـ”الاقتراح السخيف” الذي قدمه ترامب للاستيلاء على غزة، مؤكدين أنها لن تكون للبيع أبدًا، وأن إرادة الشعب الفلسطيني لن تُكسر.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبا عليها “غزة ليست للبيع”.