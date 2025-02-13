قوات من الجيش السوداني تستولي على مدفع كبير من الدعم السريع بمنطقة سوبا (فيديو)

واصل الجيش السوداني تقدمه في العاصمة الخرطوم، وبيّن مقطع فيديو متداول نشر اليوم الخميس، قوات من الجيش السوداني تتقدم في منطقة سوبا شرق الخرطوم.

وأظهر الفيديو القوات وهي تتوغل في منطقة سوبا التي سيطرت عليها قبل أيام، وقال جنود من الجيش داخل سيارات عسكرية، إنهم الآن داخل قسم الشرطة في المنطقة، وذلك وسط سماع أصوات إطلاق النار.

وقال الجنود إنهم استولوا على “المدفع 37 من العدو“، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، في وقت كان فيه جنود آخرون يظهرون قرب مدفع عملاق بفوهة كبيرة.

السيطرة على مدينة صناعية كبيرة

ونشر الجيش السوداني الأربعاء، مقطع فيديو يظهر سيطرته على مدينة جياد الصناعية الحيوية شمالي ولاية الجزيرة (وسط السودان) على بعد 50 كيلومترا جنوبي العاصمة الخرطوم.

وكان الجيش قد أعلن مساء الثلاثاء، استعادته السيطرة على مدينة جياد الصناعية شمالي ولاية الجزيرة، وهي آخر مدن الولاية التي ظلت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023.

وقال المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، في بيان “بفضل الله وتوفيقه، تمكنت قواتنا المسلحة والقوات المساندة لها اليوم، من طرد مليشيا الدعم السريع من مدينة جياد”، ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع على بيان الجيش.

وبذلك، يكون الجيش بسط سيطرته على كل مدن ولاية الجزيرة، ماعدا بلدات وقرى شمال مدينة جياد مثل “الجديد الثورة وبتري” وصولا إلى منطقة “الباقير” آخر منطقة في ولاية الجزيرة ومنها إلى منطقة سوبا بولاية الخرطوم.

الجيش يتقدم في الخرطوم

وأمس الأربعاء أعلن الجيش السوداني، السيطرة على مناطق جديدة، وسط تقدم قواته في العاصمة الخرطوم، مع استمرار المعارك مع قوات الدعم السريع، المندلعة منذ منتصف إبريل عام 2023.

وأظهرت مشاهد نشرها ناشطون سودانيون من الخرطوم الأربعاء، انتشار قوات الجيش السوداني على أطراف منطقة مخطط مدينة اللؤلؤة في مدينة سوبا شرق بالخرطوم.

وبيّنت المشاهد، انتشار قوات الجيش على أطراف منطقة تقع في مدينة سوبا شرق، القريبة من جسر سوبا، على النيل الأزرق جنوبي العاصمة الخرطوم، الذي يربط بين منطقتي سوبا الحيويتين.