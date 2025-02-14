منهم مساعد مروان البرغوثي.. إعلان أسماء 369 أسيرا فلسطينيا سيُفرَج عنهم السبت

أعلن مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، الجمعة، قائمة أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل، ليوم السبت الموافق 15 فبراير/شباط الجاري.

وتتضمن القائمة 36 أسيرًا من المحكوم عليهم بالمؤبد، إضافة إلى 333 أسيرًا من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيُبعدون خارج فلسطين. كما يتضمن كشف المحكومين بالمؤبدات 7 فلسطينيين من مدينة القدس، والآخرين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين الأسرى الذين سيُفرج عنهم غدا “أحمد البرغوثي، مساعد مروان البرغوثي، الذي عمل قائدا للجناح العسكري لحركة فتح في منطقة رام الله”، وهو ما أكدته القناة 12 الإسرائيلية.

وتُعَد هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر أن تفرج عنهم إسرائيل السبت، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت إسرائيل عن 766 أسيرا على خمس دفعات، بينهم أطفال ونساء، ومحكومون بالسجن المؤبد وبأحكام عالية، وآخرون اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

وتشمل صفقة “طوفان الأحرار” في مرحلتها الأولى الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، وتمتد هذه المرحلة 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيُطلَق سراحهم السبت، وهم: ساشا ألكسندر تروبنوف وساغي ديكل حن ويائير هورن.

ويُعَد هؤلاء الأسرى ضمن صفوف جنود الاحتياط بجيش الاحتلال، إذ تقل أعمارهم عن 50 عاما، ووُضعوا ضمن القائمة لظروف إنسانية.