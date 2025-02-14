تصرف عفوي من بائع قصب سكر مصري رأى شاحنة مساعدات متجة إلى غزة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام بائع مصري بلفتة إنسانية عفوية خلال مرور قوافل المساعدات المتجهة من أحد المحافظات المصرية إلى قطاع غزة.

وقام البائع برمي أعواد قصب السكر على إحدى الشاحنات كمساهمة رمزية لدعم أهالي القطاع.

في مشهد إنساني.. بائع قصب سكر مصري يرمي أعواد قصب السكر على شاحنات المساعدات آملًا في أن تصل إلى #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DWiyr6flGL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2025

وذكر موقع “القاهرة 24” المحلي، نقلًا عن الشخص الذي التقط الفيديو، أن صاحب اللفتة، المعروف باسم “أبو سيف”، فوجئ بمرور شاحنات المساعدات أمامه، فسارع إلى إلقاء ما بحوزته من أعواد القصب، مرددًا “القصب لازم يروح فلسطين“.

وأعاد مشهد بائع القصب للأذهان “العم ربيع”، بائع البرتقال الذي قام بإلقاء البرتقال بالطريقة ذاتها على إحدى شاحنات المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة.