الأخبار|مصر

تصرف عفوي من بائع قصب سكر مصري رأى شاحنة مساعدات متجة إلى غزة (فيديو)

لفتة إنسانية مؤثرة

شاحنات تحمل مساعدات تنتظر قرب معبر رفح الحدودي على الجانب المصري (الفرنسية)
14/2/2025

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام بائع مصري بلفتة إنسانية عفوية خلال مرور قوافل المساعدات المتجهة من أحد المحافظات المصرية إلى قطاع غزة.

وقام البائع برمي أعواد قصب السكر على إحدى الشاحنات كمساهمة رمزية لدعم أهالي القطاع.

وذكر موقع “القاهرة 24” المحلي، نقلًا عن الشخص الذي التقط الفيديو، أن صاحب اللفتة، المعروف باسم “أبو سيف”، فوجئ بمرور شاحنات المساعدات أمامه، فسارع إلى إلقاء ما بحوزته من أعواد القصب، مرددًا “القصب لازم يروح فلسطين“.

وأعاد مشهد بائع القصب للأذهان “العم ربيع”، بائع البرتقال الذي قام بإلقاء البرتقال بالطريقة ذاتها على إحدى شاحنات المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان