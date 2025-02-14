شاهد: مظاهرة في منبج تطالب القيادة السورية بالتحرك ضد قوات سوريا الديمقراطية

شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمالي سوريا مظاهرة، اليوم الجمعة، تطالب القيادة السورية بالتحرك ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر عليها الوحدات الكردية في الأحياء الشمالية من المدينة وشرق الفرات.

وكانت مدينة منبج قد شهدت خلال الأسابيع الماضية هجمات عدة بسيارات مفخخة، كان أكثرها دموية تفجير سيارة ملغومة في 3 فبراير/شباط الجاري، أودى بحياة أكثر من 20 شخصا.

وأكدت الرئاسة السورية في بيان عقب التفجير أن “هذه الجريمة لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها”.

تغير الوضع بعد سقوط الأسد

وكانت مدينة منبج قد شهدت تحولا في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين سيطرت فصائل من الجيش الوطني السوري عليها، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وبدأت “قسد” بالتراجع تدريجيا عن مركز المدينة، تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية تركية، في محاولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة “ضرورة أن تعي التنظيمات الإرهابية أنه لا مكان لها في سوريا”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على متن الطائرة خلال عودته من جولته الآسيوية التي شملت ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

وقال أردوغان “تركيا لن تتردد في التحرك لإفهام التنظيمات الإرهابية حقيقة أنه لا مكان لها في سوريا”.

يُذكر أن مدينة منبج تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، نظرا لموقعها على الطريق الرابط بين مدينة حلب ونهر الفرات وقربها من الحدود التركية.