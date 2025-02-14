عشرات المؤيدين لحزب الله يقطعون طريق مطار بيروت احتجاجًا على تأجيل رحلتين من إيران

قطع عشرات الشبان الموالين لحزب الله يوم الخميس مدخل مطار بيروت والطريق الدولية المؤدية إليه باستخدام الإطارات المشتعلة.

وجاءت هذه التحركات احتجاجًا على قرار السلطات اللبنانية بإبلاغ خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومسؤول في المطار.

تجمهر وإشعال إطارات

وتجمع الشبان الذين رفعوا رايات حزب الله الصفراء على الطريق المؤدية إلى المطار، وأضرموا النيران في الإطارات، ما أدى إلى قطع الطريق.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن مجموعة أخرى أشعلت الإطارات أمام مدخل المطار، ورفع بعضهم صورًا للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله، الذي يشيع الحزب جثمانه نهاية الأسبوع المقبل، بعدما اغتيل بغارة إسرائيلية في سبتمبر/أيلول. وردد المحتجون هتافات مناوئة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وعمل الجيش اللبناني على منع المحتجين من قطع الطريق وتسهيل حركة المرور، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تدافعات بين محتجين غاضبين وعناصر من الجيش اللبناني.

وجاءت التحركات بعد تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي من مطار طهران، يظهر مسافرًا لبنانيًا يدعو إلى قطع طريق المطار في بيروت، معبرًا عن استيائه من تأجيل الرحلات.

وقال المسافر: “ننتظر منذ الصباح هنا. نحن لبنانيون، ولا أحد يتحكم بنا”، وناشد رئيس البرلمان نبيه بري التدخل لإعادة المسافرين اللبنانيين إلى بيروت.

ماذا يحدث في لبنان !؟ صرح الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المدنية القادمة من طهران تحمل أموالًا لحزب الله، وطالب السلطات اللبنانية بالتدخل، وإلا فسيمنع ذلك بالقوة. مطار رفيق الحريري في بيروت أعلن توقفه عن استقبال الطائرة الإيرانية حتى إشعار آخر، ما تسبب في بقاء عدد كبير من… pic.twitter.com/7J5FS88cW9 — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 13, 2025

تفاصيل إلغاء الرحلتين

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان إنه “تم إعادة جدولة بعض الرحلات القادمة إلى لبنان مؤقتًا، ومنها الرحلات القادمة من إيران، حتى 18 فبراير/شباط 2025″، ويجري العمل الآن مع شركه طيران الشرق الأوسط لتسيير رحله الليلة (الجمعة) لنقل المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار طهران.

وأوضح مسؤول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لوكالة الأنباء الفرنسية أن “المطار تلقى طلبًا من وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ خطوط ماهان الإيرانية بعدم استقبال رحلتين تابعتين لها إلى بيروت، واحدة كانت مقررة مساء الخميس وأخرى الجمعة”. وأضاف أن الرحلتين أُرجئتا إلى الأسبوع المقبل، دون تحديد السبب.

وفي طهران، نقلت وكالة مهر عن سعيد شالاندري، رئيس مجلس إدارة مطار الإمام الخميني، قوله إن الرحلة المجدولة إلى بيروت لم تحصل على الأذونات اللازمة.

وطالب النائب إبراهيم الموسوي عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله، الخميس، حكومة بلاده بإعادة لبنانيين عالقين في إيران، وبعدم الامتثال للتهديدات الإسرائيلية.

تصريحات أفيخاي أدرعي

وجاء الموقف اللبناني بعد يوم من تحذير أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية، الذي زعم أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله يستغلان مطار بيروت الدولي لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله.

ونفى حزب الله ومسؤولون لبنانيون مرارًا اتهامات باستخدام الحزب المطار لنقل وتخزين أسلحة من طهران.

يُذكر أنه في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أخضعت سلطات مطار بيروت طائرة إيرانية تقلّ وفدا دبلوماسيا لتفتيش دقيق، ما أثار غضب أنصار “حزب الله“، حيث نظم عشرات منهم اعتصاما في محيط مطار رفيق الحريري احتجاجا على هذا الإجراء.