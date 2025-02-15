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أسرى من غزة يضرمون النار في ملابس حملت عبارات تهديد أجبروا على ارتدائها (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 33 ثانية 00:33
15/2/2025-|آخر تحديث: 15/2/202505:07 PM (توقيت مكة)

أضرم أسرى فلسطينيون النار في ملابس حملت شعارات عنصرية، أجبروا على ارتدائها قبل الإفراج عنهم من داخل السجون، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأظهر مقطع “فيديو” للجزيرة مباشر، إضرام النيران في الملابس، التي ظهر بها الأسرى، التي ألبسها الاحتلال لأسرى قطاع غزة قبل تحررهم ضمن صفقة التبادل.

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(حماس) تدين الشعارات العنصرية

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وضع إسرائيل شعارات عنصرية على قمصان أجبرت أسرى فلسطينيين على ارتدائها قبل الإفراج عنهم من داخل السجون، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وقالت في بيان “ندين جريمة الاحتلال بوضع شعارات عنصرية على ظهور أسرانا الأبطال، ومعاملتهم بقسوة وعنف، في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الإنسانية، في مقابل التزام المقاومة الثابت بالقيم الأخلاقية في معاملة أسرى العدو”.

وبثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صورا للأسرى وهم يرتدون قمصان بيض طُبع عليها نجمة داود وشعار مصلحة السجون، إلى جانب عبارة “لا ننسى ولا نغفر” في كلا الجانبين.

وبعدما أجبرت الأسرى على ارتداء تلك القمصان، التقطت مصلحة السجون صورا لهم، من ظهورهم بعدما أُجبروا على الجثو على ركبهم وإنزال رؤوسهم للأسفل.

وجرى تصوير لقطات أخرى من داخل ساحة أحد السجون الإسرائيلية حيث كان الأسرى يصطفون في طوابير محاطون بالأسلاك الشائكة.

يأتي ذلك في وقت يتم فيه تسليم فيه الأسرى الإسرائيليين بغزة للصليب الأحمر وهم يحملون الهدايا والملابس النظيفة والمرتبة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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