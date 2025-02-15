أسرى من غزة يضرمون النار في ملابس حملت عبارات تهديد أجبروا على ارتدائها (فيديو)

أضرم أسرى فلسطينيون النار في ملابس حملت شعارات عنصرية، أجبروا على ارتدائها قبل الإفراج عنهم من داخل السجون، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأظهر مقطع “فيديو” للجزيرة مباشر، إضرام النيران في الملابس، التي ظهر بها الأسرى، التي ألبسها الاحتلال لأسرى قطاع غزة قبل تحررهم ضمن صفقة التبادل.

🌐 متابعة | الأسرى المحررون المفرج عنهم لغزة يخلعون ملابسهم التي أجبرهم السجان الإسرائيلي على ارتدائها وحملت عبارات تهديد ويحرقونها pic.twitter.com/zXPyVLMxUt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 15, 2025

(حماس) تدين الشعارات العنصرية

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وضع إسرائيل شعارات عنصرية على قمصان أجبرت أسرى فلسطينيين على ارتدائها قبل الإفراج عنهم من داخل السجون، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وقالت في بيان “ندين جريمة الاحتلال بوضع شعارات عنصرية على ظهور أسرانا الأبطال، ومعاملتهم بقسوة وعنف، في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الإنسانية، في مقابل التزام المقاومة الثابت بالقيم الأخلاقية في معاملة أسرى العدو”.

الاحتلال يجبر الأسرى الفلسطينيين على ارتداء سترات بعبارات تهديد.. الإعلام العبري يعلّق على الاحتلال: "أغبياء"

https://t.co/fWB44sXWNJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 15, 2025

وبثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صورا للأسرى وهم يرتدون قمصان بيض طُبع عليها نجمة داود وشعار مصلحة السجون، إلى جانب عبارة “لا ننسى ولا نغفر” في كلا الجانبين.

وبعدما أجبرت الأسرى على ارتداء تلك القمصان، التقطت مصلحة السجون صورا لهم، من ظهورهم بعدما أُجبروا على الجثو على ركبهم وإنزال رؤوسهم للأسفل.

الأهالي يحرقون ملابس الاحتلال التي ألبسها لأسرى قطاع غزة قبل تحررهم ضمن صفقة التبادل. pic.twitter.com/HaVWLEmbCF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 15, 2025

وجرى تصوير لقطات أخرى من داخل ساحة أحد السجون الإسرائيلية حيث كان الأسرى يصطفون في طوابير محاطون بالأسلاك الشائكة.

يأتي ذلك في وقت يتم فيه تسليم فيه الأسرى الإسرائيليين بغزة للصليب الأحمر وهم يحملون الهدايا والملابس النظيفة والمرتبة.