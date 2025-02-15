استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ومستوطنون يهاجمون منازل ويسممون ماشية

أعلنت السلطات الفلسطينية الجمعة، استشهاد أربعة أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي نابلس وطولكرم.

في نابلس، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من المدينة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب عادل أحمد عادل بشكار (19 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس.

وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الشاب بشكار أصيب برصاص الاحتلال في صدره قرب مخيم عسكر، وتم نقله إلى المستشفى حيث وُصفت إصابته بالخطيرة قبل أن يرتقي شهيدًا متأثرًا بإصابته.

طولكرم: استشهاد ثلاثة شبان واحتجاز جثامينهم

وفي طولكرم، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية مساء الجمعة عن استشهاد ثلاثة شبان، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق المدينة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الهيئة في بيان، إنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشبان: جهاد محمود حسن مشارقة (40 عامًا)، ومحمد غسان أبو عابد وهما من مخيم نور شمس، وخالد مصطفى شريف عامر (23 عامًا) من بلدة علار شمال طولكرم، برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس يوم الأربعاء، واحتجاز جثامينهم.

وباستشهاد الشبان الثلاثة، يرتفع عدد شهداء طولكرم خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها، إلى 11 شهيدًا، بينهم مواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، وطفل (7 أعوام) من بلدة كفر اللبد.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانًا شاملًا في محافظات شمال الضفة الغربية منذ تاريخ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، طال مدينة جنين ومخيمها والقرى والبلدات المحيطة بهما، قبل أن يتوسع إلى مدينة طولكرم ومخيميها، ومن ثم إلى بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس. وما زال العدوان مستمرًا حتى الآن.

اعتداءات المسوطنين في مسافر يطا

واعتدى مستوطنون على طفل بالضرب، مساء الجمعة، خلال هجومهم على منزل عائلته في مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته.

وقال الناشط أسامة مخامرة لوكالة “وفا” إن “مستعمرين من مستعمرة “اتسخار مان” المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا منزل المواطن عيسى عوض واعتدوا بالضرب على أحد أطفاله، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات”.

تسميم الأراضي الرعوية في مسافر يطا

كما أقدم مستوطنون، الجمعة، على تسميم مساحات من الأراضي الرعوية في مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى نفوق 26 رأس غنم.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين في بادية يطا فريد برقان، إن 26 رأس غنم من بينها 10 خراف تعود للمواطن نعيم إبراهيم برقان نفقت بعد عودتها من المراعي بوقت قليل، مشيرًا إلى أن المستوطنين اقتحموا هذه المراعي في وقت سابق وزرعوا أشجارًا في محاولة للاستيلاء عليها.

وأضاف برقان لوكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين رشوا مواد سامة في الأراضي الرعوية التي يعتمد عليها الرعاة في إطعام مواشيهم، مشيرًا إلى تزايد اعتداءات المستعمرين جنوب الخليل، والتي وصلت إلى تسميم آبار المياه والأراضي الرعوية في مسافر يطا وباديتها، في محاولة لتهجير المواطنين قسريًا عن أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

اقتحام قرية يتما

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على عدد من المركبات خلال اقتحام قرية يتما جنوب نابلس. وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر لوكالة “وفا” إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على عدد من المركبات داخل القرية، بحجة أنها غير قانونية، وسط إغلاق المحال التجارية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي شنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 916 فلسطينيا بينهم 183 طفلاً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.

ومنذ مطلع العام الجاري 2025، استشهد 81 فلسطينيا، بينهم 11 طفلاً، بحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.