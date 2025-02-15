الرئيس الإسرائيلي: إتمام صفقة الأسرى أمر “إنساني أخلاقي ويهودي”

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، حرصه على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة كافة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وقال هرتسوغ إن “إتمام صفقة الأسرى أمر إنساني أخلاقي ويهودي”، على حد قوله.

وأضاف هرتسوغ: “سنواصل بذل كل ما بوسعنا لاستعادة جميع أخواتنا وإخواننا من الأسر في غزة حتى آخر واحد منهم!”

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: “سنواصل العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان عودة جميع الأسرى إلى الوطن قريبا، والجيش منتشر وجاهز بالكامل لأي سيناريو وأي محاولة من حركة حماس لانتهاك الاتفاق ومنع إطلاق سراح الأسرى”.

في حين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “نعمل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة بهدف تحرير جميع أسرانا بأسرع وقت ممكن ونستعد بكامل قوتنا للمراحل القادمة”.

وفي 19 من يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين (حماس) وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية ثم الثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.