القسام وسرايا القدس يسلّمان الصليب الأحمر 3 إسرائيليين في إطار صفقة التبادل (فيديو)

سلّمت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشهد موقع التسليم القريب من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) الشهيد يحيى السنوار، شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، انتشارا مكثفا لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي.

#صورة | المقاومة تسلم أسيرا إسرائيليا مجسما لساعة رملية كتب عليه "الوقت ينفذ" خلال مراسم الإفراج عن الأسرى الثلاثة. pic.twitter.com/My7cLmlHyM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 15, 2025

ووصل أفراد القسام على متن مركبة إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها خلال هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن كتائب القسام قدمت للأسير ساغي ديكل حن، قطعة ذهبية هدية لابنته التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره.

وتوافد مئات الفلسطينيين منذ الصباح، إلى الموقع لحضور عملية التسليم، حيث سلّم مقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس الأسرى الإسرائيليين الثلاثة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي بدورها تسلّمهم إلى إسرائيل.

من هم الأسرى؟

وذكر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام عبر “تلغرام”، أمس، أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم اليوم وهم (ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن).

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الجمعة، الإفراج عن أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في “إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن 3 من الأسرى الإسرائيليين”.

بكامل عتادهم العسكري.. مقاومو القسام يكبرون لحظة وصولهم لموقع الإفراج عن أسرى الاحتلال الثلاثة في خانيونس. pic.twitter.com/Xqln8a1Yta — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 15, 2025

وكشف أبو عبيدة عبر “تلغرام” عن أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم اليوم السبت، وهم (ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن).

كما أعلن أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– أن الحركة قررت “الإفراج يوم السبت عن الأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

وعقب إعلان المقاومة، نشرت إذاعة جيش الاحتلال صورة الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم اليوم، وقالت إنه تم إبلاغ عائلاتهم.

#متابعة | كتائب القسـ.ــام تقدم للأسير الإسرائيلي "ساغي ديكل حن" قطعة ذهبية هدية لابنته التي وُلدت بعد أربعة أشهر من أسره. pic.twitter.com/1MuepafWky — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 15, 2025

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن من بين الأسرى الثلاثة، ساغي ديكل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وتوربانوف الذي يحمل الجنسية الروسية.

وقال جيش الاحتلال، إنه يستعد لنقل الأسرى وإعادتهم، من أحد المواقع في جنوب قطاع غزة، موضحا أنه سيتم نقلهم فور خروجهم إلى مكان استقبالهم في “رعيم” للقاء ذويهم، ومن ثم إلى المستشفى.

بقرار من المـــقاومة.. سيفرج اليوم ضمن الصفقة عن 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و333 أسيرًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023 pic.twitter.com/FmhkduUnGm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 15, 2025

الإفراج عن أسرى فلسطينيين

ومن المقرر في المقابل، أن تفرج إسرائيل عن 369 أسيرا فلسطينيا بينهم 36 محكوم بالمؤبد والبقية من الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار بغزة، سلّمت كتائب القسام نحو 16 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 766 أسيرا على 5 دفعات.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين (حماس) وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية ثم الثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.