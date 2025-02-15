الناطق باسم حماس للجزيرة مباشر: هذا موقفنا بشأن تنفيذ بنود الاتفاق (فيديو)

قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن موقف الحركة هو الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر، وبضمانات من الولايات المتحدة، وتنفيذ كل المراحل المترتبة على هذا الاتفاق.

وأوضح قاسم في مقابلة، مساء الجمعة، مع الجزيرة مباشر أن “حماس ملتزمة بتسليم الأسرى الصهاينة حسب الاتفاق، وتنتظر من الجانب الإسرائيلي تنفيذ التزاماته، بما فيها تسليم الأسرى الفلسطينيين، ومنع إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، والالتزام بإدخال مواد الإغاثة لقطاع غزة، وذلك وفق ما جاء في البروتوكول الإنساني من الاتفاق”.

“الاحتلال يمارس سياسة المماطلة كعادته”

وأكد قاسم أن “الاحتلال تعوَّد على أن يماطل ويؤخر كل ما هو مطلوب منه”، مشيرا إلى أن هذه المماطلة لا تقتصر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بل امتدت إلى الاتفاق في لبنان.

وأضاف “توقعنا هذه المماطلة من جانب الاحتلال، ولهذا أبقينا قدرة على المناورة لدى المقاومة حتى نجبر الاحتلال على تنفيذ ما هو مطلوب منه”.

وتابع “يجري التواصل مع الوسطاء في قطر ومصر، الذين يتواصلون مع الإدارة الأمريكية، لضمان قيام إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وننتظر أن يتم هذا في الساعات أو الأيام القادمة”.

الناطق باسم حركة حماس للجزيرة مباشر: هذا هو موقفنا بشأن تنفيذ بنود الاتفاق pic.twitter.com/UG7UJcDbyd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2025

“ضمان تنفيذ ما جاء في الاتفاق”

وأشار إلى أن ما وصفها بالخطوة الاحتجاجية، وذلك بالحديث عن تأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى “جاءت بهدف ضمان تنفيذ ما جاء في الاتفاق”، موضحا أنه “بعد الاتصالات مع الأشقاء في قطر ومصر تم التوصل لضمانات جديدة لتنفيذ كل ما جاء في الاتفاق”، مضيفا أن “المقاومة حققت ما كانت تتطلع إليه”.

وأوضح أن الأمر الآن في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن “عملية التنفيذ طويلة ومعقدة وبها الكثير من التداخلات، لكن بالمتابعة المستمرة والإصرار على إدخال احتياجات القطاع من مواد الإغاثة استطعنا أن نحقق ما نريد”.

تسليم الأسرى بشكل حضاري

وأشار قاسم إلى أن “عمليات تسليم الأسرى تمَّت بشكل حضاري يعكس قيم الشعب الفلسطيني والقيم العربية والإسلامية استنادا لتعاليم الدين الإسلامي، وبسلاسة واضحة ودون عراقيل وعلى الهواء مباشرة”.

وأكد أن المقاومة التزمت تماما باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة قطر ومصر والإدارة الأمريكية، لذا “كان من المستغرب أن يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراح الأسرى جميعا في يوم واحد على الرغم من أن الإدارة الأمريكية وقّعت على الاتفاق الذي ينص على آلية محددة لعملية الإفراج”.

وشدَّد على أن “المقاومة تحرص على تنفيذ أمين ودقيق لهذا الاتفاق”، مضيفا “هذه كانت محاولة من الإدارة الأمريكية لتغيير الاتفاق لكن المقاومة أصرت على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون تغيير”.

ما ملامح مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

الناطق باسم حركة حماس يجيب pic.twitter.com/cgS43g2Q9w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2025

وشدَّد على أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل، يجب أن تنتهي بوقف كامل للحرب على قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتنفيذ عملية تبادل متكاملة للأسرى، وأن حركة حماس مستعدة للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، اليوم الجمعة، الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين غدا السبت ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال.

في المقابل، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس إنه “بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدا السبت عن 36 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.