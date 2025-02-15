برنامج الأغذية العالمي يشغل 22 مخبزا في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي، إنه شغل 22 مخبزًا تابعا له في قطاع غزة، بينها 8 مخابز في شمال القطاع و14 مخبزًا في الوسط والجنوب.

وأضاف البرنامج في منشور على حسابه على موقع إكس، أنه خفض أسعار الخبز في جميع المخابز المدعومة بمختلف أنحاء قطاع غزة، لتقليل تكلفة الخبز.

تم تشغيل 22 مخبزًا تابعًا لبرنامج الأغذية العالمي في #غزة، 8 في الشمال و14 في الوسط/الجنوب. هناك خطط لإنشاء المزيد، خاصة في مدينة غزة والشمال. 🍞 لتقليل تكلفة الخبز ، قام برنامج الأغذية العالمي بتخفيض أسعاره في جميع المخابز المدعومة. pic.twitter.com/z9C8HGoKFT — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) February 15, 2025

وذكر البرنامج في بيان آخر أنه يوفر مساعدات نقدية حتى تتمكن العائلات من اتخاذ القرار بنفسها لتلبية احتياجاتها الأساسية الأخرى إلى جانب الغذاء في قطاع غزة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن هناك خططا لإنشاء المزيد من المخابز خاصة في مدينة غزة والشمال؛ لتقليل تكلفة الخبز بشكل دائم.

وفي تصريحات سابقة الأسبوع الماضي، قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو: “إن هذه خطوة قوية في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية؛ حيث إن حجم الاحتياجات هائل ويجب الحفاظ على هذا التقدم في غزة”.