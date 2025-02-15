الأخبار|قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي يشغل 22 مخبزا في غزة

مخابز قطاع غزة
مخابز قطاع غزة (وكالة الأناضول)
15/2/2025

قال برنامج الأغذية العالمي، إنه شغل 22 مخبزًا تابعا له في قطاع غزة، بينها 8 مخابز في شمال القطاع و14 مخبزًا في الوسط والجنوب.

وأضاف البرنامج في منشور على حسابه على موقع إكس، أنه خفض أسعار الخبز في جميع المخابز المدعومة بمختلف أنحاء قطاع غزة، لتقليل تكلفة الخبز.

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وذكر البرنامج في بيان آخر أنه يوفر مساعدات نقدية حتى تتمكن العائلات من اتخاذ القرار بنفسها لتلبية احتياجاتها الأساسية الأخرى إلى جانب الغذاء في قطاع غزة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن هناك خططا لإنشاء المزيد من المخابز خاصة في مدينة غزة والشمال؛ لتقليل تكلفة الخبز بشكل دائم.

وفي تصريحات سابقة الأسبوع الماضي، قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو: “إن هذه خطوة قوية في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية؛ حيث إن حجم الاحتياجات هائل ويجب الحفاظ على هذا التقدم في غزة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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