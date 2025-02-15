حماس تدين إجبار الأسرى المحرَّرين على ارتداء قمصان بشعارات عنصرية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، بارتداء قمصان تحمل شعارات عنصرية كتب عليها “لن ننسى ولن نغفر”، معتبرة ذلك “جريمة وانتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف الإنسانية”.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، قد أجرت تغييرًا، اليوم، على زي الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، حيث أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل نجمة داود وعبارة “لن ننسى ولن نغفر”.

جاء ذلك تزامنًا مع إفراج المقاومة الفلسطينية في غزة عن 3 أسرى إسرائيليين، هم: يائير هورن، وساشا تروبنوف، وساغي ديكل حن، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، في حين تطلق السلطات الإسرائيلية سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بالسجن المؤبد.

369 מחבלים משתחררים מבתי הכלא בישראל, הם שוחררו עם חולצות ועליהן מגן דוד והכיתוב – "לא נשכח, לא נסלח"@Roi_Yanovsky

צילום: דוברות בתי הסוהר pic.twitter.com/bflwSz7z5P — כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2025

“قرار صبياني”

وقالت الحركة، في بيان، إن الأسرى تعرضوا لمعاملة قاسية وعنيفة أثناء الإفراج عنهم، في سلوك يعكس سياسة الاحتلال العدائية تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفه قرار إلباس الأسرى هذه القمصان بـ”الصبياني”، في إشارة إلى انتقادات داخلية لخطوة مصلحة السجون الإسرائيلية.

ووفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فإن من بين 369 أسيرًا فلسطينيًا مقررا الإفراج عنهم، هناك 29 من الضفة الغربية، و7 من القدس الشرقية، فيما سيتم إبعاد 24 آخرين.