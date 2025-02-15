حماس: لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار

قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن استئناف عملية تبادل الأسرى جاء وفق التزام المقاومة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق، على حد قوله.

وأضاف القانوع في بيان: “ننتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعد الوسطاء لنا وضماناتهم لذلك”.

وتابع: “موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضت لإلزام الاحتلال، والاتصالات لا زالت مستمرة لمتابعة ذلك”.

وأكدت حركة (حماس)، أنه استعدادًا لمفاوضات المرحلة الثانية لا يوجد أمام الاحتلال بدائل للإفراج عن باقي أسراه، إلا تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت الحركة على أنها لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، إذ إن الاتفاق له ارتدادات ستعصف بمستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حد وصف البيان.

وأوضحت (حماس) أنها لن تسمح “لمماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه وحكومته بأن تعطل الاتفاق”.