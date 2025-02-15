حماس: لا هجرة إلا للقدس.. وهذه رسالتنا للاحتلال وداعميه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أن موقفها ثابت في مواجهة محاولات التهجير والتصفية، قائلة “نقولها للعالم أجمع، ألا هجرة إلا للقدس، وهذا هو ردنا على كل دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها ترامب ومن يدعم نهجه”.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن شعبها وأمتها في العالم تابعوا مشاهد القوة التي جسدتها المقاومة في إنجاز صفقة تبادل الأسرى، مشددة على أن العملية أكدت تلاحم الشعب الفلسطيني مع مقاومته.

“القدس خط أحمر”

وأضافت (حماس) أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين يأتي تأكيدًا أنه “لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات والالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار”، في إشارة إلى الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أكدت الحركة أن مشاهد القدس والمسجد الأقصى والحشود الجماهيرية خلال تسليم الأسرى الإسرائيليين، شكلت رسالة واضحة للاحتلال وداعميه، بأن القدس والأقصى “خط أحمر”.

وفي وقت سابق اليوم، سلّمت كتائب “القسام”، الجناح المسلح لحركة (حماس) و”سرايا القدس“، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي المقابل، من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 369 أسيرا فلسطينيا بينهم 36 مؤبدا والبقية من الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة، سلّمت القسام نحو 16 أسيرا إسرائيليا، فيما أفرجت إسرائيل عن 766 أسيرا على 5 دفعات.