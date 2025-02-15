دموع وفرح.. مشاهد من استقبال الأسرى الفلسطينيين في رام الله (فيديو)

وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم السبت، إلى قصر رام الله الثقافي في حي عين منجد وسط رام الله، كما أظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر.

وبيّن مقطع الفيديو لحظات اللقاء بين الأسرى الفلسطينيين، وذويهم، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت 4 أسرى محررين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

🌐صور| الأسير المقدسي موسى سراحنة، المحكوم بالمؤبد و20 عامًا، يتنسم الحرية بعد الإفراج عنه ضمن صفقة "طوفان الأحرار". pic.twitter.com/0pFYDYqAlK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 15, 2025

الاحتلال يطلق قنابل الغاز

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز في بلدة العيساوية عقب الإفراج عن المقدسي نائل عبيد ضمن صفقة طوفان الأحرار.

ووصلت الحافلة التي تقل مجموعة المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى مدينة رام الله حيث كان حشد كبير في استقبالهم.

وعانق المعتقلون الذين كانوا يلفون الكوفية الفلسطينية على أعناقهم، أهلهم وأقاربهم وحُملوا على الأكتاف قبل أن يتوجهوا للخضوع لفحص صحي سريع.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الدفعة السادسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم الدفعة السادسة، 36 معتقلا من المحكومين بالمؤبدات، و333 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ووفقا لقائمة الأسماء، فإن 29 أسيرا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و7 من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، فيما تم إبعاد 24 أسيرا إلى خارج الوطن.

فرحة عارمة خلال استقبال أحد الأسرى المحررين في رام الله، ضمن صفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/G3AxzjwjLR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 15, 2025

سجن عوفر منطقة عسكرية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال حوّلت المنطقة القريبة من سجن “عوفر” إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واحتشد مئات المواطنين وأهالي المعتقلين، منذ ساعات الصباح الباكر أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر، وهم يرفعون العلم الفلسطيني.