سرايا القدس تبث مشاهد لأسير إسرائيلي لحظة سماعه نبأ إطلاق سراحه (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مقاطع مصورة للأسير الإسرائيلي ألكسندر تروبنوف، توثق لحظة تسلمه قرار الإفراج عنه، حيث ظهر وهو يبدي فرحته بالخبر مرددًا “الحمد لله”.

كما أظهرت المشاهد لقطات للأسير وهو يمضي أوقاتًا من اللهو وتناول الطعام، مستمتعًا بجلسة على شاطئ غزة، مرتديًا ملابس أنيقة، وقد بدا في حالة صحية ونفسية جيدتين.

وتأتي هذه المشاهد في إطار سعي الفصائل الفلسطينية لتأكيد حسن معاملة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

3 أسرى

من جانبها، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم اليوم، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث “القسام” أبو عبيدة، عبر بيان “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت، عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن”.

وتجري استعدادات تبادل الدفعة السادسة حيث انتشرت عناصر “القسام” بموقع تسليم أسرى إسرائيل الثلاثة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ورفعت لافتات تؤكد رفض مخططات التهجير.