شاهد: أطفال غزة يلتقطون الصور التذكارية مع رجال المقاومة في خان يونس عقب تسليم الأسرى

شهدت مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشاهد ودية عقب انتهاء مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين، حيث تجمع عدد من الأطفال حول عناصر المقاومة الفلسطينية لالتقاط الصور التذكارية.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، الأطفال وهم يعبّرون عن فرحتهم بالتقاط صور مع المقاومين، وسط أجواء احتفالية بعد إتمام عملية التسليم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، اليوم السبت، في مشهد يعكس حالة الترابط بين أهالي القطاع والمقاومة.

عقب انتهاء مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين.. الأطفال يلتقطون الصور التذكارية مع المقـ ـاومين في خان يونس #الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/3WljpeghHj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2025

وفي وقت سابق، اليوم، سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، 3 أسرى إسرائيليين، بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاءت عملية التسليم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية وقطرية ودعم من الولايات المتحدة.

وكانت (حماس) قد هددت في وقت سابق بتعليق تسليم الدفعة السادسة من الأسرى، بسبب ما وصفته بـ”الانتهاكات الإسرائيلية” للاتفاق، لكنها أعلنت، الخميس، استمرار التزامها بتنفيذ الصفقة وفق الجدول الزمني المحدد، بعد “مفاوضات إيجابية” أجراها الوسطاء.

وأكدت الحركة أن الجهود المصرية والقطرية نجحت في تذليل العقبات، ومعالجة الخروقات الإسرائيلية التي كادت تعطل تنفيذ الاتفاق.