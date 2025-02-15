عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يدخل يومه الـ26 مخلفا 25 شهيدا وعشرات الإصابات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ26 على التوالي مخلّفا 25 شهيدا وعشرات الإصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، طفلًا من منزله في الحي الشرقي، فيما عطلت حركة المواطنين ومركباتهم ودققت في هوياتهم في شارع الناصرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة اليامون، فجر اليوم، بعد مداهمة منازلهم والعبث فيها.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إن العدوان المستمر على مخيم جنين منذ 26 يوما، خلّف نحو 20 ألف نازح، ودمارًا واسعًا، وأزمة إنسانية خانقة، وتعرض 470 منشأة ومنزلًا للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 120 مواطنا من جنين ومخيمها، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني، فيما نفذ 153 عملية مداهمة للمنازل، و14 عملية قصف جوي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل يوما بعد يوم في منازل المواطنين وممتلكاتهم ومحالهم في أحياء المخيم وشوارعه.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل المخيم ومحيطه، وتواصل جرّافات الاحتلال أعمال الهدم والتجريف في منطقة شارع مهيوب بمخيم جنين.

ويستمر تحليق طيران الاحتلال في سماء مدنية جنين ومخيمها، ومنذ يومين يشهد المخيم إلقاء قنابل من طائرات مسيّرة في ساعات الفجر الأولى في منطقة الساحة وأحياء أخرى داخله.