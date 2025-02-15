مسؤول في الأمم المتحدة: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تنتهك القانون الدولي (فيديو)

وجّه جورج كاتروغالوس، مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، انتقادات حادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة إلى دول مجاورة، وإلى العقوبات التي فرضها ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، وطالب الولايات المتحدة وأوروبا بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة حتى تتوقف عن عدوانها على القطاع.

وقال كاتروغالوس، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الجمعة، إن “خطة ترامب تتناقض تماما مع القانون الدولي وتنتهك حق تقرير المصير (للشعب الفلسطيني) وتخالف قرارات الأمم المتحدة”.

وأوضح أن “هناك توافقا دوليا على رفض هذه الخطة البشعة”، وفق تعبيره.

القانون الدولي انتصر لحق الشعب الفلسطيني

وأضاف كاتروغالوس أن “الناس باتوا يتساءلون عن الفائدة من القانون الدولي، إذا كان غير قادر على منع مثل هذه الخطط لتهجير شعب من أرضه”، لكنه أكد أن القانون الدولي انتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال “أكدت محكمة العدل الدولية أن احتلال الأراضي الفلسطينية، وفق حدود عام 1976، غير قانوني”.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة.

عقوبات أمريكية مرفوضة

وتابع قائلا “رأينا الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الدولية بسبب قرارها، لكن هناك 79 دولة تدعم المحكمة وترفض العقوبات الأمريكية”، مشيرا إلى “أنه لا يمكن أن يتهم نتنياهو المحكمة بمعادة السامية لأنها تطبق القانون الدولي”.

وأضاف “نشاهد الآن حراكا دوليا كبيرا داعما لحقوق الشعب الفلسطيني، بشكل يشبه دعم جنوب إفريقيا أثناء فترة الفصل العنصري”.

وشدد على “أن الشعب الفلسطيني هم ضحايا ظلم تاريخي وأن القانون الدولي ينتصر لحق تقرير المصير وحق الشعوب في التحرر ضد أولئك الذين يروجون لحق الطرف القوي، وأن تكون الغلبة فقط لمن يمتلك القوة”.

وذكر أن هناك مظاهرات كبيرة داعمة لحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن مثل هذه المظاهرات أسهمت في وقف الحرب على فيتنام ووقف نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وقف إمداد إسرائيل بالسلاح

وطالب كاتروغالوس الولايات المتحدة والدول الأوروبية بوقف إمداد إسرائيل بالسلاح الذي تستخدمه في عدوانها على الشعب الفلسطيني، موضحا “أن هذه الدول لا يمكنها الاستمرار في دعم إسرائيل دون أن تأخذ في اعتبارها ما تقوم به في غزة واستمرارها في أن تضرب القانون الدولي بالحائط”.

وذكر أن حل الدولتين لا يحظى بقبول سياسي في إسرائيل حاليا، ولهذا “يتم طرح خطط شنيعة مثل تفريغ قطاع غزة من سكانه”، لكن أكد أنه لا بد في الاستمرار في طرح الحلول السياسية والدبلوماسية للصراع.

وشدد على “أن الحرب والإبادة الجماعية لا يمكنها أن تحل المشكلات السياسية”.

وعبّر عن أمله في “أن تؤدي المقاومة الباسلة من الشعب الفلسطيني، والدعم ومن الدول العربية والدول التي تتبنى ذات القيم، إلى تمكين هذا الشعب من الحصول على حقه في تقرير المصير”، وأن تسود قيم الحق والعدالة.

يذكر أن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لقيت رفضا عربيا ودوليا واسعا، وانتقدتها دول أوروبية رئيسة مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي أكد قادتها أنها تخالف القانون الدولي.