مسنّ يتصدى لرجل أحرق المصحف أمام القنصلية التركية في لندن (شاهد)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقطع “فيديو” يظهر رجلًا يُحرق المصحف الشريف أمام مبنى القنصلية التركية في منطقة نايتسبريدج بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهر المقطع الرجل وهو يلوح بالمصحف المحترق أمام القنصلية، ويصرخ قائلاً “اللعنة على الإسلام”، و”القرآن إرهابي”.

Man burns Quran out side the Turkish consulate, the next thing a man shouted over the fence wait there Iam going to kill you and then comes back with a knife!!

— Ay Audits (@AyAudits_c4n) February 13, 2025