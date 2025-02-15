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مسنّ يتصدى لرجل أحرق المصحف أمام القنصلية التركية في لندن (شاهد)

القنصلية التركية في لندن (مواقع أجنبية)
15/2/2025-|آخر تحديث: 15/2/202511:47 AM (توقيت مكة)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقطع “فيديو” يظهر رجلًا يُحرق المصحف الشريف أمام مبنى القنصلية التركية في منطقة نايتسبريدج بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهر المقطع الرجل وهو يلوح بالمصحف المحترق أمام القنصلية، ويصرخ قائلاً “اللعنة على الإسلام”، و”القرآن إرهابي”.

وفي هذه الأثناء، تدخل رجل مسنّ محاولًا استرجاع المصحف منه، مهددًا إياه بسكين في يده، بينما استمر الرجل في إلقاء الكلمات المسيئة للإسلام، ما أثار غضب الرجل المسن، حيث قام بركله والبصق عليه.

وأعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على الرجل المسن بتهمة الاعتداء وحيازة سلاح هجومي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الحادثة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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