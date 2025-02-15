“منزعج” من خطاب نائب الرئيس الأمريكي.. شولتس يرفض التدخل في الانتخابات الألمانية

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أي تدخل أجنبي في الانتخابات الألمانية، وذلك بعد أن دعا نائب الرئيس الأمريكي (جاي دي فانس) في كلمة ألقاها في ميونيخ إلى فتح الباب أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وفي حديثه على المنصة نفسها في مؤتمر ميونيخ للأمن، رد شولتس على خطاب فانس اللاذع في اليوم السابق، ودافع عن “المحرمات الألمانية” ضد التعاون مع اليمين المتطرف في الائتلافات الحكومية.

“لن نقبل تدخل الغرباء”

وقال شولتس، الذي تنظم بلاده انتخابات في 23 فبراير/شباط الجاري، “لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا وفي انتخاباتنا.. هذا غير لائق، وخاصة بين الأصدقاء والحلفاء”.

واستهل شولتس خطابه بالإشارة إلى زيارة فانس السابقة لمعسكر الاعتقال النازي قرب ميونيخ، وتعهُده عدم السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم “أبدا مرة أخرى”.

وقال شولتس إن جرائم “الهولوكوست” هي السبب وراء “معارضة الغالبية العظمى من الألمان بشدة لأولئك الذين يمجدون النازيين”، وأوضح أن ذلك كان شيئا فعله أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في ألمانيا.

Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir. Es gehört sich nicht, wenn Außenstehende zugunsten der AfD in unsere Demokratie, in unsere Wahlen eingreifen – erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück!#MSC2025 pic.twitter.com/BJ2LHt8ll3 — Olaf Scholz (@OlafScholz) February 15, 2025

وقال شولتس “لا يمكن التوفيق بين الالتزام بعدم تكرار ما حدث ودعم حزب البديل من أجل ألمانيا”، وأضاف “لهذا السبب لن نقبل تدخل الغرباء في ديموقراطيتنا وفي انتخاباتنا، وفي التشكيل الديموقراطي للرأي لصالح هذا الحزب”.

وذكر المستشار الألماني أن “هذا غير لائق وخصوصا بين الأصدقاء والحلفاء.. نحن نقرر بأنفسنا كيف ستمضي ديمقراطيتنا”.

وعندما سئل بإلحاح بشأن تصريحات فانس، قال شولتس “نحن واضحون تماما في أن اليمين المتطرف يجب أن يظل خارج عملية صنع القرار السياسي وأنه لن يكون هناك تعاون معهم”.

هجوم نائب الرئيس الأمريكي

وشنّ نائب الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، هجوما واسعا ضد أوروبا وألمانيا بشكل خاص، واتهمهما بفرض قيود على حرية التعبير، واستبعاد الأحزاب التي تعبّر عن مخاوف قوية بشأن الهجرة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي في كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن “الديمقراطية ترتكز على المبدأ المقدس المتمثل في أن صوت الشعب مهم”.

وأضاف قائلا “لا مجال لجدران العزل”، في إشارة إلى الموقف التقليدي للأحزاب الألمانية الرافضة للتعامل مع اليمين المتطرف.

WATCH IN FULL: @VP's remarks at the Munich Security Conference pic.twitter.com/NDAlvzIXMK — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 15, 2025

“خطاب مزعج”

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد أعرب عن انزعاجه عقب خطاب نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر ميونخ للأمن، أمس الجمعة، الذي وجّه فيه فانس انتقادات حادة للقادة الأوروبيين، معتبرا أنهم “ليسوا ديمقراطيين بما يكفي”.

وقال شولتس لمحطة إذاعية محلية “ما قيل هنا مزعج، ولا يمكن ببساطة تجاهله أو التقليل من شأنه”.

كما أعرب المستشار الألماني أيضا عن قلقه بشأن مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيا إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار أداء التحالف الدفاعي لمهمته، لكنه قال إن “الأمر بات واضحا تماما الآن. إنه لن يكون مهمة سهلة”.

ويأتي الصدام بين الحلفاء التقليديين قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات التشريعية الألمانية. ويحتل الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقيادة شولتس حاليا المركز الثالث في استطلاعات الرأي مع نحو 15% من نوايا الأصوات.