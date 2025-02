“منزعج” من خطاب نائب الرئيس الأمريكي.. شولتس يرفض التدخل في الانتخابات الألمانية

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أي تدخل أجنبي في الانتخابات الألمانية، وذلك بعد أن دعا نائب الرئيس الأمريكي (جاي دي فانس) في كلمة ألقاها في ميونيخ إلى فتح الباب أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وفي حديثه على المنصة نفسها في مؤتمر ميونيخ للأمن، رد شولتس على خطاب فانس اللاذع في اليوم السابق، ودافع عن “المحرمات الألمانية” ضد التعاون مع اليمين المتطرف في الائتلافات الحكومية.

وقال شولتس، الذي تنظم بلاده انتخابات في 23 فبراير/شباط الجاري، “لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا وفي انتخاباتنا.. هذا غير لائق، وخاصة بين الأصدقاء والحلفاء”.

واستهل شولتس خطابه بالإشارة إلى زيارة فانس السابقة لمعسكر الاعتقال النازي قرب ميونيخ، وتعهُده عدم السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم “أبدا مرة أخرى”.

وقال شولتس إن جرائم “الهولوكوست” هي السبب وراء “معارضة الغالبية العظمى من الألمان بشدة لأولئك الذين يمجدون النازيين”، وأوضح أن ذلك كان شيئا فعله أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في ألمانيا.

Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir. Es gehört sich nicht, wenn Außenstehende zugunsten der AfD in unsere Demokratie, in unsere Wahlen eingreifen – erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück! #MSC2025 pic.twitter.com/BJ2LHt8ll3

وقال شولتس “لا يمكن التوفيق بين الالتزام بعدم تكرار ما حدث ودعم حزب البديل من أجل ألمانيا”، وأضاف “لهذا السبب لن نقبل تدخل الغرباء في ديموقراطيتنا وفي انتخاباتنا، وفي التشكيل الديموقراطي للرأي لصالح هذا الحزب”.

وذكر المستشار الألماني أن “هذا غير لائق وخصوصا بين الأصدقاء والحلفاء.. نحن نقرر بأنفسنا كيف ستمضي ديمقراطيتنا”.

وعندما سئل بإلحاح بشأن تصريحات فانس، قال شولتس “نحن واضحون تماما في أن اليمين المتطرف يجب أن يظل خارج عملية صنع القرار السياسي وأنه لن يكون هناك تعاون معهم”.

وشنّ نائب الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، هجوما واسعا ضد أوروبا وألمانيا بشكل خاص، واتهمهما بفرض قيود على حرية التعبير، واستبعاد الأحزاب التي تعبّر عن مخاوف قوية بشأن الهجرة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي في كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن إن “الديمقراطية ترتكز على المبدأ المقدس المتمثل في أن صوت الشعب مهم”.

وأضاف قائلا “لا مجال لجدران العزل”، في إشارة إلى الموقف التقليدي للأحزاب الألمانية الرافضة للتعامل مع اليمين المتطرف.

